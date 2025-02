Kilauea: vulcão Havaiano retoma erupções após dois meses de atividade intensa

O vulcão Kilauea, situado no Havaí, nos Estados Unidos, voltou a entrar em erupção nesta terça-feira, 11 de fevereiro de 2025. Este fenômeno ocorre em meio a um período de intensa atividade eruptiva que se estende por quase dois meses.

A erupção mais recente foi registrada na cratera localizada no cume do Kilauea, que faz parte do Parque Nacional dos Vulcões do Havaí. Até o momento, não há informações sobre ameaças a áreas residenciais nas proximidades.

O início da liberação de lava aconteceu durante a manhã de hoje, com o fluxo de rocha derretida descendo pela Cratera Halemaumau. Aproximadamente meia hora após o início da atividade, uma fissura na cratera expeliu lava a uma altura impressionante de cerca de 100 metros.

De acordo com dados do Observatório Vulcânico do Havaí, este episódio marca a nona erupção desde que o vulcão retomou sua atividade no final de dezembro. As erupções anteriores variaram em duração, sendo que algumas duraram apenas 13 horas, enquanto outras se estenderam por até oito dias, intercaladas por breves períodos de calmaria.

O Kilauea tem atraído um grande número de visitantes que buscam observar as espetaculares erupções a partir de pontos estratégicos dentro do parque nacional. Localizado a cerca de 320 quilômetros ao sudeste de Honolulu, a capital do Havaí, o vulcão é um dos mais ativos do planeta.