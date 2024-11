Kiko Porto fecha temporada com pole e 3º lugar no campeonato Lamborghini

Foi uma semana de emoções intensas para Kiko Porto (Banco Daycoval/ MC Games/ Equipe: Ansa Motorsports) e Nico Jamin, que disputaram a sexta e última etapa do Lamborghini Super Trofeo North America, no Circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha. A dupla chegou com chances de conquistar o título da categoria PRO, mas enfrentou altos e baixos que os afastaram do objetivo.

Com o carro número 104 da Equipe Ansa Motorsport, a dupla brilhou nos treinos de classificação. Nico Jamin garantiu o segundo lugar no grid da corrida 1, enquanto Kiko Porto conquistou a pole position para a corrida 2, mostrando a evolução no acerto do carro ao longo da semana. “A gente não tinha o melhor carro quando a semana começou, mas a equipe trabalhou muito para nos colocar em condições de lutar pela pole”, comentou Kiko.

Nesta quinta-feira (14), durante a primeira corrida, Nico sofreu um forte toque na porta esquerda logo após a largada, comprometendo a performance do carro e caindo para o meio do grid. Kiko assumiu o volante na segunda metade da prova e conseguiu ganhar posições. Quando já brigava pela segunda colocação, um novo toque do mesmo adversário o jogou para fora da pista, encerrando as esperanças de um bom resultado. “Foi uma situação difícil, os vídeos mostram claramente o que aconteceu. O mesmo carro virou para a esquerda e pegou roda com roda, eu tive a má sorte de ter a minha roda dianteira travada e pra gente a corrida acabou”, lamentou o piloto brasileiro.

A segunda corrida, disputada nesta sexta-feira (15), começou promissora para Kiko. Largando da pole, ele manteve a liderança na primeira curva, mas, outra vez, um toque na traseira logo em seguida o fez cair para a sexta posição. Ainda assim, ele conseguiu entregar o carro para Nico em quarto, que lutou até o fim, mas cruzou a linha de chegada na mesma posição. “Larguei bem, assumi a ponta na curva um, e quando cheguei na curva dois, fui acertado por trás. Conseguimos terminar em quarto, mas um resultado longe do que a gente não queria”, destacou Kiko.

Com o desfecho da etapa, a dupla encerrou a temporada na terceira posição da classificação geral, com 120 pontos, um feito impressionante para Kiko em sua estreia nos carros de GT. “Foi um ano muito positivo. Conseguimos três vitórias logo nas primeiras etapas e mostramos que tínhamos condições de brigar pelo título”, analisou o pernambucano.

No entanto, Kiko também analisou a recorrência de acidentes da categoria, que impactaram diretamente o campeonato. “Infelizmente, a categoria vem se perdendo um pouco nas questões de batida. Isso não é só de hoje, não é só eu que sofro. A gente teve uma baixa de uns dez carros nas três etapas anteriores. Exatamente por questões de batida, muita gente reclamando e com certeza custou muito, muito, muito no final do nosso campeonato.”, apontou.

Agora, Kiko e Nico voltam às pistas de Jerez de la Frontera neste fim de semana para disputar o Lamborghini World Finals, que reúne os melhores pilotos das divisões da América do Norte, Ásia e Europa. Será mais uma oportunidade para o pernambucano mostrar sua evolução e buscar o título mundial da categoria.