Kiko Loureiro se apresenta no Arena Club no dia 4 de agosto, em Santos

Em comemoração aos 35 anos de estrada, o músico multi-instrumentista Kiko Loureiro se apresenta com a turnê Kiko Loureiro Tour 2024. O evento acontecerá no dia 4 de agosto, a partir das 18 horas no palco do Arena Club.

Revivendo os clássicos que marcaram a sua carreira, o público poderá relembrar os sucessos das bandas Angra e Megadeth, das quais Kiko fez parte, além de curtir os hits dos álbuns solo do músico. Para levar o público ao delírio, o show conta também com convidados especiais.

O artista comemorou a nova leva de apresentaçõe em seu perfil do Instagram. “Estou feliz em anunciar minha nova turnê no Brasil em 2024. Serão shows como nunca fiz antes”, disse Loureiro.

Ingressos

Os ingressos estão disponíveis no link Articket, com valores a partir de R$50. Estudantes, idosos, professores, deficientes e quem doar 1kg de alimento não perecível na entrada do evento têm direito a meia-entrada.

Para curtir o show, é necessário ter mais de 18 anos. Menores só podem entrar acompanhados de um responsável legal ou com um termo assinado por um responsável legal e reconhecido em cartório). É proibida a entrada sem apresentação de um RG original, seja físico ou digital através do aplicativo do governo (foto de RG não é válida). Mais informações podem ser encontradas no site Articket.

O Arena Club está localizado na Av. Senador Pinheiro Machado, 33 – Vila Mathias, Santos.

Serviço

Turne Kiko Loureiro 2024

Data: 04/08 – domingo

Horário: Abertura da casa às 18 horas

Ingressos: https://articket.com.br/e/1804/kiko-loureiro-em-santos

Local: Arena Club – Av. Senador Pinheiro Machado, 33 – Vila Mathias, Santos.