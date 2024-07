Kiko Continentino comemora 55 anos com show na Lapa

O pianista mineiro Kiko Continentino, do emblemático grupo Azymuth, sobe ao palco da Casa com a Música, na Lapa, para comemorar seus 55 anos de vida e 40 de carreira. O show autoral “Kiko Continentino & Convidados” acontece no dia 31 de julho, quarta-feira, às 19h30, e contará com participações de especialíssimas, como o Quarteto do Rio, Carlos Malta, Altay Veloso, Julie Wein, Robertinho Silva, Flávio Mendes, Lucynha Lima, Erivelton Silva, Adalberto Miranda, Zé Carlos Medeiros, Vinícius Oliveira, Renato Massa, Mauro Continentino, entre muitas surpresas.

O pianista tem longa história com os artistas convidados, como o Quarteto do Rio, inclusive da época do conjunto Os Cariocas. Foram participações em discos, shows, eventos especiais e uma admiração eterna. Julie Wein vem cantando em shows “Vozes do Vento” (Kiko Continentino/Milton Nascimento) e “Cem anos para amar” (Kiko Continentino/Simone Guimarães), entre outras parcerias emblemáticas do aniversariante. Já Lucynha teve seu primeiro álbum produzido por Kiko, incluindo faixas como “Sambar é Bom” (Kiko Continentino/Murilo Antunes) e “Rota de Colisão” (Kiko Continentino/Altay Veloso).

O homenageado comandará a noite no trio base formado com Erivelton Silva, experiente baterista de extensas colaborações com nomes como Rosa Passos e Leny Andrade, e Adalberto Miranda, talentoso baixista da nova geração, integrante do grupo da cantora Ludmilla.

Das Gerais para o Mundo

Continentino compõe o legendário grupo Azymuth desde 2015, ocupando a vaga do saudoso José Roberto Bertrami. O início da sua carreira como músico profissional foi em Belo Horizonte em 1985, aos 15 anos de idade. Por quase 25 anos, tocou com Milton Nascimento (seu parceiro em três canções), com quem rodou o mundo.

Ao longo do tempo, o seu nome passou a estar associado a uma constelação internacional da música, da MPB e do Jazz ao Pop, como Edu Lobo, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Elza Soares, Djavan, Maria Bethânia, João Bosco, Chico Buarque, Marcos Valle, Toninho Horta, Leila Pinheiro, Emílio Santiago, Ivan Lins, Dione Warwick, Wayne Shorter, Ron Carter, Billy Cobham, Dave Liebman, Raul de Souza, Tim Ries (dos Rolling Stones), Ali Shaheed Mohamed, Adrian Younge, Didier Lockwood, Fernanda Abreu, Seu Jorge, Ivete Sangalo, Mart’nália, Quarteto Jobim Morelenbaum, Robertinho Silva, Criolo, DJ Nuth, Marcelo D2, João Donato, Alcione, Negra Li, Edi Rock (dos Racionais), Rincon Sapiência, Jane Duboc, Carlos Dafé, Arthur Verocai, MPB4, Quarteto em Cy, Maria Rita, Jorge Benjor, Dominguinhos, Elba Ramalho, entre muitos e muitos artistas.

Kiko segue na estrada em turnês mundiais com o Azymuth e, em paralelo, coleciona diversas realizações, como os projetos especiais “Chansong: a música de Tom Jobim e Michel Legrand”, com Lucynha Lima, Valerie Lu e Marcello Ferreira, o álbum do MAKIMATRIO (“Combustão Global”) com Marcelo Maia e Renato Massa (participação de Paulinho Guitarra), o grupo ContinenTrio, com seus irmãos Alberto e Jorge Continentino, e a série “Jazz is Dead” (co-parceria de Continentino nas oito faixas), álbum produzido em associação com precursores do Hip Hop do Brooklin que teve grande repercussão internacional e reconhecimento da crítica.

Autodidata, o músico também atua como professor de piano, jazz, harmonia e improvisação ministrando aulas, cursos e workshops por todo Brasil. Na web, participou do Curso de Repertório pelo Fica a Dica Premium (de Nelson Faria), uma das maiores plataformas de ensino musical online do país.

Serviço:

Evento: Kiko Continentino & Convidados – Show de aniversário

Data e horário: 31 de julho, quarta-feira, às 19h30

Local: Casa com a Música – Rua Joaquim Silva, 67, Lapa, Rio de Janeiro – RJ

Entrada: R$ 50

Reservas no WhatsApp: (21) 97362-6406.

Rede social:

Kiko Continentino – https://www.instagram.com/kikocontinentino/

Casa com a Música – https://www.instagram.com/casacomamusica/