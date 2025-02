Kia Ora apresenta Unplugged com discotecagem de Thunderbird e show da banda Sondbroder

O Kia Ora realiza todas as terças-feiras o projeto Unplugged, inspirado no formato consagrado pelo programa da MTV, que destacou bandas de rock em versões acústicas, a programação é uma parada obrigatória. A iniciativa tem como proposta oferecer ao público uma experiência musical intimista, aproximando artistas e espectadores por meio de performances desplugadas.

A edição contará com a discotecagem de Luiz Thunderbird, ex-VJ da MTV e figura conhecida no cenário musical, que será o DJ residente durante as próximas semanas, e no dia 4 de fevereiro, o show acústico da banda Sondbroder. O grupo, formado por músicos experientes da cena paulistana, transita por influências do rock clássico, soul e blues, apresentando um repertório que combina composições autorais e releituras de grandes sucessos.

O Kia Ora, reconhecido por sua programação musical diversificada, será o palco do Unplugged, que trará semanalmente diferentes artistas adaptando seus repertórios para versões acústicas. Além de releituras de clássicos do rock, o projeto também abre espaço para composições autorais e novos talentos.

Serviço.

Local: Kia Ora — Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, 377 – Itaim Bibi – São Paulo.

Data: 4 de fevereiro.

Horário: A partir das 18h.

Informações em https://kiaora.com.br/

Sobre o Kia Ora

Logo que abriu as portas no Itaim Bibi, em 2004, o Kia Ora se tornou ponto de encontro para quem curte som ao vivo. Com bandas de pop e rock animando as noites e sua extensa carta de cervejas, a casa de inspiração australiana e neozelandesa conquistou público fiel. Em 2021, sem perder o DNA musical e a essência do PUB , entrou em nova fase, transformando-se num bar completo, onde o público encontra também uma bem elaborada carta de bebidas, com drinques autorais e coquetéis clássicos, chope e vinhos, e cardápio com petiscos, sanduíches, hambúrgueres e saladas.

Há vinte anos, o Kia Ora é uma referência na cena de música ao vivo da noite paulistana. Sempre de portas abertas para os artistas, a casa oferece estrutura profissional num espaço perfeito para Pocket shows, especialmente do bom e velho rock and roll. Além das melhores bandas covers do mercado, grandes nomes do gênero como Sérgio Britto e Paulo Miklos, dos Titãs, Badauí e Japinha, do CPM22, Andreas Kisser, do Sepultura, Digão, dos Raimundos, Philippe Seabra, da Plebe Rude, e Leo Jaime já passaram pelos palcos do Kia em apresentações memoráveis.