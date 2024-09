Kia EV5 Land: a nova era dos elétricos no Brasil

A Kia finalmente apresentou seu primeiro carro 100% elétrico a ser vendido no Brasil, o SUV médio EV5, em versão única Land e preço de lançamento de R$ 399.990. O pacote de lançamento do modelo inclui carregador de emergência, Wallbox residencial de 7 kW e as primeiras revisões – de 20 mil, 40 mil e 60 mil quilômetros – gratuitas. Na prática, a marca sul-coreana está estreando no Brasil seu plano anunciado em 2021, de liderar a eletrificação dentro do Grupo Hyundai, do qual faz parte desde 1998. Para a Kia, o EV5 traz uma nova era de mobilidade elétrica para atender às necessidades das famílias da chamada Geração Y – designação dada a quem nasceu entre 1981 e 1995 e considerado “nativo digital”, pois cresceu durante o “boom da internet”, combinando design, versatilidade e conforto para oferecer um veículo harmonioso. As opções de pintura externa do EV5 incluem oito cores: Branco Neve, Prata Marfim, Prata Marfim opaco, Azul Gelo, Azul Maré, Preto Noite Estelar, Cinza Mineral e Verde Iceberg. Produzido na Coreia do Sul, o EV5 tem garantia de cinco anos, sem limite de quilometragem, e de oito anos ou 160 mil quilômetros para a bateria de alta voltagem.

Com autonomia de 402 quilômetros de acordo com o Inmetro junto ao Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular e de 550 quilômetros pelo ciclo europeu WLTP, o EV5 Land é equipado com uma bateria de alta tensão de fosfato de ferro e lítio, com estrutura tipo lâminas e tensão operacional de 400V, que gera 88,16 kWh de energia, somada a uma bateria auxiliar de baixa tensão, de chumbo-ácido, e capacidade de 12V. O EV5 desenvolve potência de 160 kW (217,5 cavalos) e torque de 31,6 kgfm, possibilitando ao elétrico acelerar de zero a 100 km/h em 8,9 segundos. Quanto ao carregamento em corrente contínua (DC) de 360 kW, a bateria do EV5 pode ser reabastecida em 27 minutos e em uma hora e vinte e cinco minutos em estação de 50 kW – nas duas situações com carregamento de até 80% da bateria. Em corrente alternada (AC), de 11 kW (rede trifásica), o recarregamento total pode ser feito em oito horas e dez minutos, enquanto com unidade de 7 kW (rede bifásica), o tempo é de nove horas e quarenta minutos.

Com 4,61 metros de comprimento, 1,87 metro de largura, 1,71 metro de altura, 2,75 metros de distância de entre-eixos e 2.141 quilos de peso em ordem de marcha, o EV5 tem suspensão dianteira independente tipo MacPherson e multilink na traseira. A direção é elétrica, com rodas de liga leve de 18 polegadas, freios a disco nas quatro rodas – sendo ventilados na frente e sólidos atrás –, com ABS e EBD. A capacidade do porta-malas é de 513 litros, subindo para 1.718 litros com o banco de trás rebatido. O novo modelo da Kia tem a grade da frente chamada pela marca sul-coreana de “nariz de tigre”.

Na traseira, um spoiler estendido e rebaixado mantém o perfil do SUV, melhorando a eficiência aerodinâmica. Um placa de proteção grande enfatiza a robustez e a proteção da carroceria, enquanto a linha de separação da porta traseira fornece um estilo “limpo” ao design. “O EV5 foi criado para redefinir o segmento de SUVs médios com uma forma moldada pela filosofia de design conhecida como ‘opostos unidos’, ou seja, linhas angulosas que garantem robustez e leveza ao mesmo tempo. Em todas as etapas de desenvolvimento, os designers trabalharam junto aos engenheiros para criarem uma solução holística para a mobilidade sustentável, estabelecendo um novo padrão de design, de desempenho e de praticidade, proporcionando novos níveis de prazer ao motorista”, revela Karim Habib, vice-presidente executivo e diretor do Centro de Design Global da Kia.

Assim como toda a parte externa, o interior do EV5 foi inspirado no SUV de grande porte EV9, apresentado no Salão de Los Angeles de 2021, tendo como destaque uma supertela unindo o painel de instrumentos e a central de multimídia. Conforme a equipe de design da Kia, os detalhes da cabine do EV5 foram cuidadosamente escolhidos, e o acabamento geral foi executado para criar um ambiente que combina uma sensação de bem-estar, inspiração pessoal e pura diversão para a família. O painel central sofisticado serve como um recurso de design, ao mesmo tempo em que oferece praticidade e interação intuitiva com todos os ocupantes do novo SUV elétrico.

O EV5 Land desembarca no Brasil com um conjunto de tecnologias de condução semi-autônomas, o ADAS (Advanced Driver-Assistance System), destacando alertas de fadiga do motorista e partida do veículo à frente, prevenção de colisão por ponto cego traseiro, saída de faixa de rodagem, saída em segurança dos ocupantes, assistentes de prevenção de colisão traseira em tráfego cruzado, centralização e permanência na faixa, comutação de farol alto, prevenção de colisão frontal com frenagem de emergência e detecção de veículos, pedestres e ciclistas, prevenção de colisão frontal com conversão em cruzamentos, câmeras de ré com guias dinâmicas de estacionamento, visão de 360 graus, monitor de ponto cego com visualização no painel digital de instrumentos, piloto automático adaptativo com assistente de congestionamentos e sensores de estacionamento dianteiros e traseiros.