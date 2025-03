Kia apresenta o EV4 e o Concept EV2 no ”EV Day” – Olhar para a frente

A Kia apresentou o EV4 e o Concept EV2 durante o “EV Day”, em Tarragona, na Espanha. O EV4 é o primeiro compacto (sedã ou hatchback) elétrico da Kia, projetado para ser usado tanto em cidades quanto em longas viagens. Já o subcompacto-conceito EV2 serve como prévia de um futuro modelo de produção. Lançado para tentar redefinir o segmento compacto e exibido em versões de sedã hatchback, o EV4 traz uma nova proposta à tradicional estética do segmento. Com slogan “Your Edge in Motion” (algo como “sua vantagem em movimento”), o modelo busca ampliar as opções em um mercado de veículos elétricos tradicionalmente focado em SUVs e crossovers.

O EV4 também expande a linha de veículos elétricos da Kia e tenta atrair clientes que se apegam a conceitos como pragmatismo, praticidade e influência social para adotar o veículos elétrico por meio de um design prático, confiabilidade tecnológica e experiência de um carro para um leque mais vasto de necessidades. O EV4 oferece duas opções de bateria, de 58,3 kWh (padrão) e 81,4 kWh (longo alcance), esta, capaz de percorrer até 630 quilômetros de acordo com os padrões do ciclo europeu WLTP.

Construído sobre a Electric Global Modular Plataform (E-GMP) – exclusiva para carros 100% elétricos da marca sul-coreana – e assoalho totalmente plano para otimizar o desempenho aerodinâmico, o EV4 conta com frenagem regenerativa com o iPedal 3.0 (em que o motorista acelera e freia utilizando apenas o pedal da direita, ideal para ser usado nos centros urbanos) para maior eficiência. O motor de 150 kW (204 cavalos) e 28,8 kgfm de torque – instantâneo, como em todo 100% elétrico –proporciona aceleração de zero a 100 km/h em 7,4 segundos. O compacto tem também tecnologias V2L (para carregar outros veículos) e V2G (que transforma o carro em uma estação de energia para equipamentos eletrônicos ou até uma residência).

A variante sedã do EV4 tem 4,73 metros de comprimento, 1,86 metro de largura, 1,48 metro de altura e 2,82 metros de distância de entre-eixos, com a hatch se diferenciando apenas no comprimento (4,43 metros). O modelo oferece uma série de recursos modernos, incluindo o Digital Key 2.0, que permite acesso fácil, inclusive via Apple Watch, atualizações de software contínuas pelo “over-the-air” (OTA) e painel de 30 polegadas conectado ao sistema de navegação CCNC (Connected Car Navigation Cockpit), que aumenta a experiência de entretenimento para o usuário, com serviços de streaming e conectividade de ponta como o YouTube e a Netflix. O interior agrega soluções de armazenamento e flexibilidade e o assistente de IA da Kia, com reconhecimento de voz e precisão das respostas.

O novo modelo da Kia é equipado com assistências ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), Highway Driving Assist 2 (HDA2), de ajuda nas estradas, e o pacote Driving Package F+, com capacidades avançadas de detecção de pedestres, ciclistas e outros veículos, enquanto a estrutura do chassi foi reforçada para garantir proteção de segurança de alto nível. Conforme a Kia, o design combina contrastes da natureza e do ser humano para criar um veículo moderno e expressivo. O exterior tem perfil baixo, silhueta alongada, postura larga, faróis verticais e a frente “Tiger Face” (“face de tigre”), típica da família EV da Kia. O interior segue um design minimalista e tecnológico, com interface flutuante e volante assimétrico para melhorar a funcionalidade.

Já o Concept EV2 é um SUV subcompacto criado como uma prévia de um futuro modelo de produção da marca, pertencente ao Hyundai Group, também da Coreia do Sul. Para a Kia, o conceito elétrico personifica o espírito de inovação e aventura, com tecnologia conectada avançada, interior espaçoso e configurável e portas traseiras de abertura invertida. “O Concept EV2 representa um passo ousado para o futuro da mobilidade urbana. Com ele, fomos à frente para criar um veículo que supera expectativas, oferecendo tecnologia inovadora e praticidade além de seu tamanho. É também uma prévia da nossa visão futura para redefinir o segmento, trazendo um novo nível de sofisticação e usabilidade para os motoristas. É um sinal claro do nosso compromisso em tornar os veículos elétricos verdadeiramente acessíveis para todos”, comemorou Ho Sung Song, presidente e CEO da Kia, durante o “EV Day”.O Concept EV2 tem estilo externo “clean”, com luzes de circulação diurna (DRL) verticais, iluminação Star Map e aparência dinâmica. Segundo a Kia, o design compacto, com silhueta forte e para-choques robustos, transmite uma sensação ousada. As laterais combinam uma postura sólida com linha de cintura dinâmica, para-lamas encorpados e detalhes geométricos nas janelas e arcos das rodas. Dentro, o Concept EV2 é sustentável e flexível, com assentos versáteis, estilo vibrante e iluminação led funcional. As portas traseiras de abertura invertida, o piso plano e a tampa do porta-malas grande facilitam o acesso e a versatilidade de colocação de bagagens, próprios para a agilidade no dia a dia. O “carrinho” adiciona divisórias de bagagem retráteis, tecnologia de janela interativa (com mensagens, gráficos ou informações exibidos nas laterais do veículo) e alto-falantes triangulares removíveis para uma experiência de áudio personalizável.