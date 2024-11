Khalid revela ser gay e celebra aceitação pessoal

O cantor Khalid, de 26 anos, abordou publicamente sua orientação sexual em uma série de postagens nas redes sociais nesta sexta-feira (22). O artista, que até então não havia comentado sobre o assunto de maneira direta, declarou ser homossexual e afirmou que se sente à vontade para discutir sua sexualidade.

A revelação veio após um comentário online que expressava a esperança de que Khalid não fosse gay. Em resposta, o cantor declarou: “Eu sou, e está tudo bem”. Esta declaração foi seguida por outra mensagem em que Khalid refletiu sobre a situação: “Fui descoberto e o mundo continua girando. Vamos esclarecer: não tenho vergonha da minha sexualidade. Na verdade, isso não diz respeito a ninguém. Estou bem comigo mesmo”.

I got outted and the world still continues to turn. Let’s get this straight (lmao) I am not ashamed of my sexuality! In reality it ain’t nobodies business! But I am okay with me 🖤 love yall