KFSHRC Comemora 40 Anos de Liderança em Células-Tronco na GHE 2024

O King Faisal Specialist Hospital& Research Centre (KFSHRC) comemora 40 anos do seu programa de Células-Tronco, líder regional em transplantes de medula óssea e células-tronco. Classificado entre os 2% de principais instalações em todo o mundo em termos de volume de transplantes anuais de células-tronco, o Centro realizou com sucesso mais de 7.400 transplantes, 38% dos quais em pacientes pediátricos. Esta conquista foi reconhecida durante a 2024 Global Health Exhibition.

Quatro décadas de conquistas médicas pioneiras posicionaram o Centro de Células-Tronco como um dos maiores do mundo em transplantes de medula óssea, de acordo com o Center for International Blood & Marrow Transplant Research CIBMTR de Wisconsin, EUA. O Centro oferece todos os tipos de transplante de medula óssea reconhecidos internacionalmente, incluindo transplantes autólogos, transplantes de doadores combinados (singênicos) e meio combinados (haploidênticos), e transplantes de sangue do cordão umbilical. Esses procedimentos têm ajudado a tratar inúmeros casos complexos, aumentando a qualidade de vida dos pacientes.

O Centro de Células-Tronco do KFSHRC foi fundamental para a fundação do Grupo de Transplante de Medula Óssea do Mediterrâneo Oriental (EMBMT), que promove e avança programas de pesquisa e transplantes em todo o Oriente Médio. O Centro também publicou mais de 500 trabalhos de pesquisa e apoia ativamente pesquisas e estudos estatísticos específicos da região.

O Centro de Células-Tronco do KFSHRC foi o primeiro centro médico fora da América do Norte e da Europa a receber a acreditação do Joint Accreditation Committee ISCT & EBMT (JACIE) em 2010.

Os transplantes de células-tronco são usados para tratar uma ampla gama de doenças, incluindo leucemia, linfoma, insuficiência da medula óssea, imunodeficiência combinada grave (SCID), anemia falciforme, talassemia e mieloma múltiplo.

Vale ressaltar que o KFSHRC foi classificado em primeiro lugar no Oriente Médio e África e em 20º lugar em todo o mundo na lista dos 250 melhores Centros Médicos Acadêmicos pelo segundo ano consecutivo e foi reconhecido como a marca de saúde mais valiosa do Reino e do Oriente Médio, de acordo com o ranking Brand Finance de 2024. Além disso, no mesmo ano, ele ficou classificado entre os 250 melhores hospitais do mundo, sendo incluído na lista World’ Best Smart Hospitals de 2025 da prestigiada revista Newsweek. Para mais informação, visite www.kfshrc.edu.sa ou entre em contato com a nossa equipe de mídia em [email protected].