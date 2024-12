KFC inaugura o seu primeiro Drive-Thru no Brasil e atinge a marca histórica de 200 lojas

O KFC, uma das maiores redes de fast food do mundo, dá um passo importante em sua trajetória nacional ao inaugurar a sua primeira no modelo Drive-Thru. Localizada na cidade de São Bernardo do Campo, esta inauguração representa um marco importante na consolidação nacional da rede: a sua 200ª loja no país. Tradicionalmente reconhecida por uma forte presença em shopping centers, que compõem mais de 90% do seu portfólio no Brasil, o KFC aposta no formato de rua para diversificar a sua atuação frente a um novo público, além de expandir, e fortalecer a sua presença no mercado.

A marca lançou o modelo Drive-Thru na ABF – uma das principais feiras de franquia do país -, o qual faz parte de um movimento estratégico para atender aos hábitos de consumo e às demandas do público por conveniência e praticidade. “Nossa operação em shoppings é extremamente sólida, mas entendemos que este é um momento apropriado para expandirmos para as ruas. Dessa forma, mais pessoas podem ter contato com a marca, o que nos dá maior flexibilidade para explorar regiões em que antes não estávamos presentes”, afirma Bruna Fausto, General Manager do KFC Brasil no Grupo IMC (International Meal Company).

Por que investir no Drive-Thru?

O mercado de fast food tem se reinventado com novos formatos de lojas e o Drive-Thru é um dos ícones deste segmento, que já faz muito sucesso no Brasil. Nesse sentido, esta iniciativa faz parte da estratégia de expansão do Grupo IMC, operador do KFC no país, e tem a finalidade de consolidar cada vez mais a marca em regiões com potencial de crescimento.

Bruna conta que a rede vislumbra futuras oportunidades de aberturas neste mesmo modelo, que oferece uma experiência diferenciada ao consumidor e reforça o DNA do KFC, proporcionando um serviço ágil, sem abrir mão do sabor e do padrão de qualidade da marca. “Nossas lojas de rua têm características próprias, com elementos que elevam a interação do cliente com o espaço e contribuem para fortalecer a identidade da marca no mercado”, revela a executiva.

O formato Drive-Thru é mais uma opção aos possíveis franqueados e permite que a rede aproveite alguns diferenciais na ampla estrutura física, que normalmente não são viáveis em shoppings (confira todos os modelos de lojas do KFC Brasil no site: https://franquiakfc.com.br/). Já a escolha da cidade de São Bernardo do Campo para esta primeira abertura não foi por acaso – a cidade, localizada na região metropolitana de São Paulo, possui um perfil demográfico e econômico que se alinha ao público-alvo do KFC, e conta com uma base de consumidores que têm grande afinidade com a marca, que reconhecem e apreciam os produtos da rede. O alto fluxo de veículos na região (centro), ainda maximiza o potencial de consideração e visibilidade, além das vendas.

Desde sua chegada ao Brasil em 2006, o KFC tem se destacado pelo sabor inconfundível de seu frango frito: crocante, suculento e único. Com uma presença global que inclui mais de 25 mil restaurantes em 145 países, a marca é referência no mercado de QSR (Quick Service Restaurants). No Brasil, a operação é liderada pelo Grupo IMC, que planeja expandir sua atuação para além do estado de São Paulo no próximo ano. A longo prazo, a companhia projeta a abertura de 350 a 450 novas lojas no país até 2032, fortalecendo ainda mais sua presença no segmento.

Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 1505,Centro, São Bernardo do Campo

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1. Qual é a estratégia do KFC para expansão nos próximos anos?

A inauguração desta unidade do KFC faz parte de um plano ambicioso de expansão da marca no Brasil, que prevê a abertura de 350 a 450 novas lojas até 2032. A partir dessa inauguração, a rede passa a contar com 200 lojas no país, com presença marcante nas principais capitais brasileiras e boa consolidação nas regiões Sul e Sudeste. Neste momento, no entanto, o foco da marca se dá na ‘interiorização’, ou seja, na maior penetração em cidades do interior e regiões metropolitanas (como é o caso desta loja em São Bernardo) e na expansão para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, onde há grande potencial de crescimento.

Além das regiões, os formatos de loja também variam, com opções que vão do shopping aos modelos de rua. Por isso, a estreia na categoria de Drive Thru é fundamental para o desenvolvimento da marca.

2. Como o Grupo IMC vê o potencial do KFC dentro do portfólio de outras marcas?

O KFC é uma das marcas mais potentes dentro do Grupo IMC. Somente no último trimestre (3T24), a rede teve crescimento de 21% nas vendas (resultado de promoções estratégicas e introdução de produtos inovadores no cardápio, como o Wrap e o sanduíche Kentucky Pepperoni). Mas a marca ainda tem muitas oportunidades no Brasil, impulsionada principalmente por sua força global. Por isso, consideramos que o KFC, ao lado de Frango Assado e Pizza Hut, são as operações com maior potencial de expansão e consolidação, não apenas no Grupo IMC, como também no setor de alimentação no país.

3. Qual foi o investimento nesta loja Drive Thru?

O investimento total nesta unidade foi de aproximadamente R$ 5 milhões, abrangendo tanto a infraestrutura quanto a tecnologia necessária para garantir uma operação eficiente e oferecer a melhor experiência ao cliente.

4. Por que o KFC decidiu investir em uma loja Drive Thru, sendo que mais de 90% do negócio consiste em operações de shoppings?

A presença massiva do KFC em shoppings foi uma estratégia crucial para garantir a visibilidade e a capilaridade que a marca precisava no início para demarcar seu posicionamento aqui no Brasil. Atualmente este formato já está consolidado e segue sendo nosso principal modelo de negócio por aqui, mas a expansão para lojas de rua e para o modelo drive-thru é um passo estratégico que chega para ampliar ainda mais nosso horário de funcionamento e atendimento ao delivery (já que nos shoppings este horário se restringe ao período das 10h às 22h) e aumentar nossa visibilidade, reforçando o KFC como das maiores redes de fast food do país.

5. Quais mercados ou regiões estão no radar do KFC para a expansão do modelo Drive Thru?

Já estamos mapeando oportunidades para a abertura de uma nova loja drive-thru do KFC aqui na região Sudeste. O foco neste momento, entretanto, ainda está 100% voltado para esta inauguração do ABC, quando poderemos medir a performance de vendas, comportamento do consumidor, delivery e operação, de modo geral.

6. Quais são os modelos de franquia disponíveis no KFC?

Atualmente, oferecemos três modelos de franquia:

Express: Em praças de alimentação, com investimento a partir de R$ 2,2 milhões.

Em praças de alimentação, com investimento a partir de R$ 2,2 milhões. In-line: Localizados em áreas de grande circulação, com investimento a partir de R$ 2,8 milhões.

Localizados em áreas de grande circulação, com investimento a partir de R$ 2,8 milhões. Drive Thru: Modelo de rua, com investimento a partir de R$ 4,5 milhões.

7. Quais benefícios das lojas Drive Thru do KFC em relação aos demais modelos?

O Drive Thru oferece a conveniência e rapidez que o cliente busca, além de maior capacidade operacional para atender grupos maiores de pessoas. Ele também amplia nossa presença física e digital (com o delivery em horário estendido) em regiões onde o tráfego de veículos é alto, permitindo maior visibilidade da marca.

8. O KFC planeja ações especiais para atrair clientes ao Drive Thru?

No dia da inauguração, que será no dia 04 de dezembro, faremos a distribuição de um produto exclusivo do KFC: um sorvete de baunilha que imita as tiras de frango do KFC, mas, neste caso, empanadas com cereais. Também teremos uma roleta com premiações instantâneas com brindes exclusivos da marca.

9. Por que São Bernardo do Campo foi escolhida para inaugurar esta unidade?

O KFC chegou agora à marca de 9 lojas na região do ABC (lista das unidades abaixo). São Bernardo do Campo é uma cidade estratégica, com alto fluxo de veículos e consumidores que valorizam a qualidade e a conveniência, principais atributos do KFC.Além disso, a localização oferece grande visibilidade, fácil acesso e está em uma área de alto fluxo, o que é ideal para o modelo Drive Thru.

Park Shopping São Caetano – São Caetano do Sul São Bernardo Plaza Shopping – São Bernardo do Campo Grand Plaza Shopping – Santo André ABC Shopping – Santo André Mauá Plaza – Mauá Shopping Metrópole – São Bernardo do Campo Shopping Praça da Moça – Diadema Golden Square Shopping – São Bernardo do Campo Av. Brigadeiro Luis Antonio, 1505 – São Bernardo do Campo

10. Qual é o perfil do público esperado para esta unidade?

Esperamos atrair majoritariamente três perfis de consumidores: os que estão em trajeto de retorno para suas casas, que buscam refeições para viagem com conveniência e agilidade (sem precisar entrar em shoppings); clientes que consomem delivery, especialmente em horários a partir das 22h; e pessoas que procuram por opções de lazer na cidade, com um espaço exclusivo para se reunir com amigos e familiares.