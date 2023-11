Key Alves é a convidada da semana do programa Fala Sherazade

Rachel Sherazade, parceira de conteúdo do Kwai, app de criação e compartilhamento de vídeos curtos, recebe, nesta quarta-feira (29), a partir das 18h, no “Fala Sherazade”, sua série de lives na plataforma, a ex-jogadora de vôlei, influenciadora digital, modelo e ex-BBB 23, Key Alves.

Considerada a jogadora de vôlei mais seguida do mundo em 2022, Key atuava como líbero do clube Osasco São Cristóvão Saúde. Além disso, já foi eleita melhor líbero do Sul-Americano sub-18 e conquistou o título de campeã paulista pelo Osasco. Em 2023, entrou para o elenco do Big Brother Brasil, onde ficou conhecida como a vilã da temporada, sendo que suas principais rivais no reality foram Bruna Griphao e Larissa Barros.

A influenciadora, que teve um affair com o cowboy Gustavo Benedetti, também ficou conhecida por contar fake news dentro do programa. Como a vez em que disse que Larissa estava flertando com Gustavo e quando participou do intercâmbio entre realities e foi para o La Casa de los Famosos, no México, e contou a todos que a música Novinha do OnlyFans se tornou uma das mais tocadas no Brasil após a sua entrada no BBB.

Key foi a oitava eliminada do BBB 23, com 56,76% dos votos, e, assim que saiu do programa, anunciou que ia parar de jogar vôlei e se dedicar ao entretenimento e a uma plataforma de fotos sensuais.

Fala Sherazade no Kwai

Com transmissões semanais ao vivo e exclusivas no aplicativo, durante o programa, Rachel Sherazade analisa e debate os principais acontecimentos do momento e também do reality show A Fazenda 15, da Record TV, do qual fez parte. As lives ocorrem no perfil oficial da Rachel Sherazade no Kwai. O aplicativo é a primeira marca a estabelecer parceria com a jornalista após sua saída do programa.