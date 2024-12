Kevinho supera depressão e volta à música após cuidar da mãe com câncer

Recentemente, o cantor Kevinho compartilhou um relato impactante sobre sua saúde mental e os desafios enfrentados após o diagnóstico de câncer de sua mãe. Em uma postagem nas redes sociais, ele revelou ter passado por uma “depressão gigante” nos últimos dois anos, período em que decidiu interromper sua carreira musical para se dedicar ao cuidado da mãe. Essa escolha reflete a profundidade do amor familiar e a importância das relações pessoais em momentos críticos.

A batalha contra a depressão teve consequências significativas na vida do artista, incluindo ganho de peso, decorrente do uso da comida como forma de lidar com o medo e as incertezas. Em sua mensagem, Kevinho destacou a transformação que vivenciou, mencionando a perda de 14 quilos desde aquele momento difícil. Ele ressaltou a decisão de priorizar a saúde mental e o bem-estar de sua família, afirmando que faria tudo novamente se necessário.

Com a boa notícia da cura de sua mãe, Kevinho anunciou seu retorno à música, com o lançamento da canção “IA“. Esse retorno não é apenas um marco na sua carreira, mas também uma celebração de superação e resiliência. O artista planeja compartilhar mais sobre sua jornada em um vídeo futuro, enfatizando que experiências como essas podem ser profundamente desafiadoras e transformadoras.

A experiência de Kevinho ilustra a necessidade de apoio emocional em tempos difíceis. Sua história ressoa com muitos que enfrentam batalhas semelhantes, lembrando que é possível encontrar força e esperança mesmo nas situações mais sombrias. Assim, o cantor não apenas volta aos palcos, mas também inspira outros a buscarem ajuda e a valorizarem seus laços familiares.