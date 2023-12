Kevin O Chris celebra seu aniversário com um épico baile funk na “Farofa da Gkay”

Na última terça-feira (5), Kevin O Chris celebrou seu aniversário de uma maneira pra lá de especial. Sendo uma das atrações da ‘Farofa da Gkay’, festa que reuniu diversos famosos e influenciadores digitais, o artista transformou o palco do evento em um verdadeiro baile funk.

O artista, que hoje é um dos maiores hitmakers da cena musical e um dos nomes mais destacados no universo do funk, agitou o público com o melhor do funk carioca. “Comemorar meu aniversário num evento tão grandioso como a Farofa foi incrível. É um espaço onde pude não só celebrar meu dia, mas também levar o som que amo para um público diversificado. Fico felizão em ter a oportunidade de trazer o funk para lugares como esse. Subir ao palco e fazer um baile funk pra galera foi surreal, sentir a energia, ver todo mundo dançando, curtindo o som… Foi incrível”, celebrou Kevin.

Para tornar o momento ainda mais memorável, Kevin convidou diversos MCs para se juntarem a ele. “Chamei os caras que admiro e foi um momento de somar talentos e trazer variedade para o público. Quis fazer uma festa com os verdadeiros representantes desse movimento que é o funk. E foi algo que levou a vibe para outro nível!”, afirmou.

Além de celebrar seu próprio aniversário, o cantor enfatizou que um dos grandes propósitos de sua carreira é elevar o funk e fortalecer a cena apoiando outros artistas. “É uma cena tão cheia de talento e poder abrir portas pra galera é fundamental pra fortalecer nosso movimento. Sempre que posso, quero proporcionar oportunidades, apoiar e celebrar a diversidade do funk”, declarou.