Kesley Santiago é premiada na 27ª edição do Prêmio Deca

Kesley Santiago foi premiada na 27ª edição do Prêmio Deca nesta terça-feira (13) na categoria Ambientes para Viver Bem. Ela apresentou o Banheiro Origem, onde o passado e o futuro se encontram para homenagear o primeiro abrigo do homem: a caverna. Com o projeto, Kesley celebrou a simplicidade e a beleza dos materiais naturais e rudimentares, como a pedra e a madeira.

Entre as soluções apresentadas para o banheiro de 38m², estavam a iluminação e o sistema de ventilação natural, além do aproveitamento da água. O ambiente visava ainda proporcionar uma experiência de refúgio com a banheira de imersão e o chuveiro que mimetiza o efeito de cascata.

Agora, Kesley está superansiosa para sua viagem à Cidade do Cabo, na África do Sul, um dos destinos mais bonitos do mundo, que une arquitetura moderna e design contemporâneo, que acontecerá em outubro deste ano.

Ela se sente muito honrada por ter sido escolhida entre tantos profissionais maravilhosos, pois competiu com 1.500 profissionais em nível nacional e pôde ouvir do presidente do júri, o prestigiado arquiteto Gianfranco Vannucchi, que os votos ao seu projeto foram unânimes.