Kerline reencontra Lucas Penteado para fechar polêmicas do BBB

Kerline, conhecida por sua participação na 21ª edição do Big Brother Brasil, fez sua estreia na produção audiovisual com o lançamento do primeiro episódio de sua série intitulada ‘Além de uma Semana’. O episódio inaugural contou com a presença de Lucas Penteado, também ex-participante do reality show, que se uniu à influenciadora para resolver desavenças do passado e encerrar as polêmicas que surgiram durante sua passagem pelo programa da Globo.

Em entrevista, Kerline expressou que seu projeto é uma forma de demonstrar gratidão pelo Big Brother Brasil, afirmando: “Sou uma grande fã do Big Brother Brasil, sempre fui! Este projeto surgiu do meu carinho pelo programa e do desejo de celebrar as 25 edições que marcaram tantas histórias e emoções.” Além disso, a ex-BBB compartilhou sua intenção de criar um conteúdo especial voltado para os fãs: “Queria desenvolver algo significativo para os admiradores, assim como eu, que apreciam relembrar os momentos icônicos e explorar novas perspectivas sobre o que vivenciamos no confinamento.”

O reencontro entre Lucas Penteado e Kerline representou uma oportunidade para ambos deixarem as discussões passadas para trás. Lucas comentou sobre a experiência das gravações: “Foi um bate-papo super gostoso e leve; vale a pena assistir. Aliás, não vejo a hora de participar de novo (risos).”

Kerline, por sua vez, reconhece que ser lembrada como a primeira eliminada do programa não é um aspecto negativo. Ela declarou: “Ser a primeira eliminada e ainda assim ser recordada é uma honra! Brinco que agora que descongelei de vez, continuarei comentando o BBB nas redes sociais, mas também irei, junto com outros participantes, reviver as cenas que marcaram a história do programa.”

A série da influenciadora consiste em seis episódios que serão lançados semanalmente nas plataformas sociais. Com o intuito de emocionar os fãs do reality show, o programa revisitará momentos marcantes e apresentará novas interpretações sobre a experiência do confinamento. Kerline enfatizou: “É uma celebração do BBB, dos aprendizados e da conexão que ele cria entre as pessoas. Quero que o público se emocione, se divirta e se sinta parte disso tudo.”