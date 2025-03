Kéfera faz novo desabafo sobre ex-namorada tóxica: ‘Fui ferida e abusada’

A influenciadora digital Kéfera Buchmann compartilhou recentemente sua jornada de superação após uma relação abusiva que a deixou marcada por experiências dolorosas. Em uma declaração emocionante, ela expressou os sentimentos de humilhação, desrespeito e subestimação que enfrentou, mas também ressaltou a importância do renascimento pessoal e da redescoberta da autoestima.

“Fui muito humilhada, menosprezada, subestimada, desrespeitada, ferida e abusada”, revelou Kéfera, ao enfatizar que, apesar dos desafios enfrentados, ela agora se sente vitoriosa por recuperar seu brilho e autenticidade. A influenciadora destacou a importância de poder ser ela mesma novamente, sem medo das constantes brigas ou a necessidade de se policiar constantemente.

Kéfera também fez questão de reconhecer a rede de apoio que teve durante esse período difícil. “Tive amigas incríveis que me cuidaram, me ouviram e me proporcionaram carinho incondicional. Além disso, busquei ajuda profissional com sessões de análise diárias e me reconectei com minha espiritualidade”, contou.

Em um apelo emocional para aqueles que estão passando por situações semelhantes, Kéfera ofereceu palavras de encorajamento: “Se você está atravessando um momento difícil, eu te garanto: vai passar. O tempo será seu melhor amigo”. Ela ressaltou a importância do autocuidado e da priorização pessoal, afirmando que não é egoísmo colocar-se em primeiro lugar.

A influenciadora compartilhou uma reflexão poderosa: “Um dia você se pergunta ‘como eu vou viver sem ela?’ e no outro questiona ‘como consegui viver com ela?'”. Kéfera concluiu sua mensagem enfatizando a paz que se encontra ao se libertar de relações tóxicas e a certeza de nunca mais aceitar se diminuir para caber em lugares que não valorizam sua luz.

Esta declaração serve como um lembrete inspirador sobre a resiliência humana e a capacidade de recuperação após experiências traumáticas.