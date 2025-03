Kawasaki estreia oficialmente no Campeonato Brasileiro de Motocross 

A Kawasaki anuncia sua participação oficial no Campeonato Brasileiro de Motocross – CBM, marcando um momento histórico para o motocross no Brasil. A entrada da marca no campeonato reforça seu compromisso com o desenvolvimento do esporte no país, trazendo novas oportunidades para pilotos e apaixonados por motocross.

A Kawasaki chega às pistas com o modelo KX112, desenvolvido para oferecer o máximo desempenho em competições de alto nível. Esse modelo é conhecido pela sua potência, agilidade e tecnologia de ponta, sendo ideal para jovens pilotos que buscam performance e competitividade.

Destaque para o Kawasaki KX112

A KX112 é o modelo escolhido pela Kawasaki para estrear nas categorias de base do Campeonato Brasileiro de Motocross – CBM. Com design arrojado e tecnologia avançada, a KX112 proporciona aos jovens pilotos uma experiência de pilotagem excepcional.

Principais características do KX112:

Motor dois tempos (2T) potente e ágil: Desempenho superior em pistas de motocross.

Suspensão ajustável: Adaptada para diferentes tipos de terreno, garantindo estabilidade e conforto na pilotagem.

Ergonomia avançada: Desenvolvida para pilotos jovens, proporcionando maior controle e confiança nas manobras.

Design moderno e competitivo: Inspirado nas motos campeãs da Kawasaki.

Categoria e Idades

A participação da Kawasaki no BRMX será na seguinte categoria:

MXJR

Motos: 2T de 70cc até 112cc e 4T de 75cc até 150cc

e 4T de 75cc até 150cc Idades: Homens de 10 a 15 anos e Mulheres de 11 a 16 anos

Vagas Exclusivas para a MX.JR Kawasaki – KX112 Cup

Uma das grandes novidades do Campeonato Brasileiro de Motocross – CBM em 2025 é a criação de vagas exclusivas para a classe MX.JR Kawasaki – KX112 Cup

2: Na classe MX.JR, somente 30 (trinta) vagas por etapa estão abertas à disputa no ano de 2025; as outras 10 (dez) vagas serão de exclusividade da classe MX.JR Kawasaki.

“A criação de vagas exclusivas contribui para aumentar a competitividade e fortalecer a base do motocross no Brasil. Isso proporciona mais oportunidades para jovens pilotos evoluírem no esporte,” destaca Gustavo Jacob, presidente da Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM).

Essa exclusividade não só aumenta a competitividade da categoria, mas também oferece aos jovens pilotos a chance de crescerem e se destacarem utilizando a KX112, o que reforça o compromisso da Kawasaki com o desenvolvimento do motocross brasileiro.

Fomento às categorias de base e novos adeptos ao Esporte

A Kawasaki destaca a importância das categorias de base para a consolidação do motocross no Brasil. Ao investir em novos talentos, a marca busca não apenas aumentar a competitividade, mas também trazer novos adeptos ao esporte.

“Estamos muito orgulhosos em contribuir para o crescimento do motocross no Brasil, especialmente com um espaço exclusivo na categoria MX.JR. Ter 10 vagas garantidas para a MX.JR Kawasaki – KX112 Cup – já em 2025 demonstra a confiança e o potencial que enxergamos no esporte e nos jovens pilotos. Esse volume de motos já no primeiro ano reforça nosso compromisso com o desenvolvimento das categorias de base e com a continuidade da paixão pelo motocross no país,” declara Sonia Harue Ando, diretora comercial e de marketing da Kawasaki.

A primeira etapa do Brasileiro de Motocross acontece no dia 05 de abril em Ponta Grossa – PR. Além disso, a categoria também foi homologada para o Campeonato Gaúcho, fortalecendo ainda mais o mercado nacional de motocross.

A entrada oficial da Kawasaki no não só incrementa a competitividade nas pistas como também movimenta toda a cadeia econômica ligada ao esporte. Desde o comércio de motocicletas e acessórios até a geração de empregos diretos e indiretos, o motocross é um importante motor econômico.

Com essa iniciativa, a Kawasaki reafirma seu compromisso com a evolução do motocross no Brasil, promovendo inovação, competitividade e novas oportunidades para pilotos e fãs.

Sobre a Kawasaki: A Kawasaki é referência mundial em tecnologia, inovação e desempenho no segmento de motocicletas. Com uma longa história de sucesso no motocross, a marca traz sua expertise e paixão pelo esporte para o Brasil, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento do motocross e a formação de novos talentos.