Kawasaki Day 2024: Celebração dos 70 anos de produção de motocicletas no Japão

O Kawasaki Day está de volta e, este ano, será ainda mais especial. Em 2024, celebraremos os 70 anos do início da produção de motocicletas pela Kawasaki no Japão, um marco histórico para a marca e para todos os seus fãs. O evento acontecerá no dia 30 de novembro no ECPA, em Piracicaba, um local estratégico e de fácil acesso pelas principais estradas, ideal para receber milhares de entusiastas de motos de todo o país.

O Kawasaki Day é conhecido como o “Encontro Nacional dos Proprietários de Motocicletas Kawasaki” e admiradores da marca. No ano passado, o evento no ECPA reuniu mais de 2 mil visitantes ao longo do dia, e a expectativa para 2024 é repetir e superar esse sucesso, com uma programação repleta de atrações para todos os gostos. Será uma grande festa para os apaixonados pela Kawasaki e por outras marcas, celebrando nossa paixão em comum pelas máquinas de duas rodas.

Estão previstas atividades especiais que reunirão todos os Embaixadores Kawasaki: Leandro Mello, Rodolfinho da Z, Jorge Negretti, Felipe Titto, Moara Sacilotti e Fany, a Rainha do Grau. Eles estarão presentes para liderar o test ride, workshops e bate-papos, além de sessões de autógrafos e apresentações incríveis. O evento contará ainda com show ao vivo, DJ, e diversas ativações e sorteios de brindes dos parceiros Kawasaki, incluindo Motul, Bieffe Helmets, Pirelli e Bioleve, entre outros, que prometem tornar o Kawasaki Day 2024 ainda mais emocionante para todos os fãs da marca.

A edição deste ano contará com uma praça de alimentação completa, incluindo a presença do BBQ Team, que promete trazer sabores únicos para o evento, complementando a experiência de todos os participantes. Entre os destaques estão os test ride coordenados pelo embaixador Leandro Mello e o time da MotorsCo., a emocionante experiência Twin Racers e a aguardada gincana “Melhor Motociclista”, que foi um sucesso no ano passado e retorna para desafiar os pilotos em uma competição de habilidade e destreza.

“Participar da experiência Twin Racers é, sem dúvida, um dos pontos altos do Kawasaki Day. É uma oportunidade única para os participantes sentirem toda a emoção e adrenalina de uma corrida, com total segurança e a sensação de estar em uma competição real. Ver a empolgação e o sorriso no rosto de cada um que participa é o que torna essa atividade tão especial e emocionante,” comenta Leandro Mello, embaixador da Kawasaki.

“Estamos muito felizes em realizar mais uma edição do Kawasaki Day no ECPA. O espaço é perfeito para receber nossos clientes e parceiros, com fácil acesso e uma infraestrutura excelente. O evento é uma celebração não só da nossa marca, mas de toda a cultura motociclística, e este ano será ainda mais especial com a comemoração dos 70 anos de produção de motocicletas pela Kawasaki. Esperamos ver todos lá para um dia inesquecível,”destaca Sonia Harue, diretora comercial e de marketing da Kawasaki.

No ano passado, o Kawasaki Day reuniu motociclistas de todo o Brasil, consolidando-se como um verdadeiro encontro nacional para os fãs da marca. Recebemos visitantes de diversas regiões, do CE, PE, PB, RJ, MG e SP incluindo as cidades de São Paulo, Campinas, Sorocaba, Ribeirão Preto, Limeira, São José dos Campos, São Carlos, Americana, Bauru, Jundiaí, Franca, Presidente Prudente, Santos, São José do Rio Preto, Taubaté e muitas outras. Essa diversidade reforça o espírito de comunidade e paixão que o evento inspira, unindo pessoas de diferentes lugares em torno de uma mesma paixão pelas motocicletas.

Além das atrações já confirmadas, outras surpresas estão sendo preparadas para tornar o Kawasaki Day 2024 ainda mais especial e inesquecível. Para participar de atividades como os test ride e a experiência Twin Racers, os interessados devem realizar suas inscrições antecipadamente pelo Sympla. Para mais informações sobre a programação completa do evento e detalhes de inscrição, acesse o site oficial da Kawasaki ou acompanhe diariamente as redes sociais. www.kawasakibrasil.com e no IG: @kawasakibrasiloficial

Kawasaki Day 2024 – Encontro Nacional dos Proprietários de Kawasaki e apaixonados por motos

Data: 30 de novembro de 2024

Horário: Abertura dos portões: a partir das 8h

Local: ECPA – Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo

Rodovia SP 135 Km 13,5 – Piracicaba – SP