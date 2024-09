Kawasaki apresenta novos modelos de Jet Ski® no São Paulo Boat Show 2024

A Kawasaki Motores do Brasil, através da sua concessionária autorizada One Kawasaki, está empolgada em anunciar a apresentação da sua nova linha de Jet Ski® durante o São Paulo Boat Show, que acontece de 19 a 24 de setembro no São Paulo Expo. Após uma pausa estratégica nas vendas, a marca retorna com força total para atender à crescente demanda dos entusiastas de esportes aquáticos no Brasil.

Com o mercado de esportes náuticos em constante expansão, a Kawasaki apresenta três modelos exclusivos de Jet Ski®, todos projetados para proporcionar experiências únicas, tanto no lazer quanto nas competições:

Ultra310LX: O modelo mais potente da Kawasaki, equipado com um motor sobrealimentado de 1498 cc. Com capacidade para três pessoas, sistema de som JETSOUND® 4S, painel TFT de 7 polegadas e conectividade para smartphones, é ideal para quem busca luxo e alta performance nas águas.

STX 160 / STX 160X / STX 160LX: Projetado para oferecer o equilíbrio perfeito entre desempenho e praticidade. O STX 160 é ideal para passeios tranquilos, enquanto o STX 160X oferece recursos avançados de controle de cruzeiro. Já o STX 160LX é voltado para aqueles que não abrem mão de conforto, com sistema de som Bluetooth e acabamentos de alta qualidade.

SX-R160: Para os fãs de adrenalina, este Jet Ski® stand-up é a escolha ideal, oferecendo uma experiência de pilotagem intensa e uma performance ágil, perfeita para os esportistas que buscam desafios emocionantes.

Ultra310LX – ação – VGCOM – KAWASAKI

“A Kawasaki está extremamente feliz em apresentar ao público brasileiro os novos modelos de Jet Ski®, especialmente em um momento tão promissor para o mercado náutico. O crescimento da prática de esportes aquáticos, tanto para lazer quanto para competições, demonstra que estamos no caminho certo ao trazer produtos inovadores e de alta performance”, afirma Sonia Harue Ando, diretora comercial e de marketing da Kawasaki no Brasil.

A Kawasaki, junto com sua concessionária autorizada One Kawasaki, convida todos os visitantes a conhecerem de perto as suas novidades no São Paulo Boat Show e a explorarem o que há de melhor no mundo dos esportes aquáticos.

Vale destacar que Jet Ski® é uma marca registrada da Kawasaki, e a empresa reforça que o termo Jet Ski® deve ser utilizado para se referir exclusivamente aos produtos da Kawasaki. Para uma comunicação mais ampla, o público pode utilizar o termo “moto aquática” ou “veículo aquático pessoal” (PWC, na sigla em inglês).

Serviço: São Paulo Boat Show

Data: 19 a 24 de setembro de 2024

19/09 – até às 22h

20/09 a 23/09 – 13h – 22h

24/09 – 13h – 21h

Local: São Paulo Expo

Endereço: Rodovia dos Imigrantes, 1,5 km

Estande da ONE Kawasaki