Kátya Teixeira lança single ‘Linda Inezita’ em homenagem ao centenário da cantora

O lançamento do single “Linda Inezita” faz parte das ações comemorativas de Kátya Teixeira para celebrar o centenário de Inezita Barroso, cantora, instrumentista, atriz, folclorista, educadora e apresentadora, uma das maiores ícones da música brasileira.

Na canção, Kátya Teixeira uniu sua arte e voz a Carol Carneiro, Karol Schittini e Camila Menezes do movimento “Violeiras do Brasil”. Juntas, apresentam uma interpretação única e poderosa para a composição de Jean Garfunkel.

O encontro da cultura popular

A cultura popular entrelaçou os caminhos de Inezita e Kátya, que, desde criança, convivia de perto com a artista já grandiosa. As primeiras idas ao programa “Viola, Minha Viola”, da TV Cultura, aconteceram quando Kátya acompanhava seus pais e tios, integrantes do Bando Flor do Mato, época em que a atração ainda era apresentada pela dupla Inezita Barroso e Moraes Sarmento.

“Dizer simplesmente que ela foi apresentadora de um dos programas mais longevos da televisão é permanecer em um ‘lugar comum’. Com aquele vozeirão, por ter sido intérprete da MPB, ela poderia ter ficado somente naquele cenário de cantoras do rádio, porque tinha voz pra isso e muita presença. Mas a Inezita resolveu fazer da vida dela esse lugar de difundir o Brasil profundo. Imagina uma mulher, em plenos anos 1950, sair com um jipe Brasil afora para fazer suas pesquisas e cantorias. Ela entregou muito à cultura caipira, foi sua legítima representante”, define Kátya Teixeira.

A relação com Jean Garfunkel

“Os irmãos Jean e Paulo Garfunkel eu também conheci na mesma época em que meus pais se apresentavam nos programas da Inezita, do Boldrin… A primeira música que ouvi deles foi aquela assim ‘Saco de pipoca, amendoim…’, que fizeram para o Mazzaropi. E agora o Jean fala pra mim: ‘Eu fiz essa música em homenagem para Inezita e quero que você cante’. Foi uma emoção imensa pra mim. Antes dessa canção, tem outras que eu gravei dele, sou apaixonada por sua obra. Em quase todos os meus discos tem suas músicas. Ele tem essa participação forte dentro da minha discografia, é um grande mestre”, detalha Kátya.

Disponibilidade do single e produção

“Linda Inezita” estará disponível nas plataformas digitais a partir de 7 de março de 2025 e celebra a vida e obra da lendária artista e a força infinita de sua voz, como propõem os versos cantados.

A faixa foi gravada e masterizada no Estúdio Bojo Elétrico, por Ricardo Vignini, Gabriel Tomé Vilela e Lars Hokerberg, no verão de 2025. A produção é da Katxerê Produções Artísticas. A capa tem ilustração do designer e músico Yuri Garfunkel.

Ficha Técnica:

Canção: Linda Inezita

Formato: Single

Composição: Jean Garfunkel

Intérpretes: Kátya Teixeira, Carol Carneiro, Karol Schittini e Camila Menezes

Capa: Yuri Garfunkel

Gravação e masterização: Estúdio Bojo Elétrico, por Ricardo Vignini, Gabriel Tomé Vilela e Lars Hokerberg

Distribuição: Tratore

Disponível a partir de 7 de março de 2025

Pré-save: https://tratore.ffm.to/lindainezita