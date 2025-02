Kátya Teixeira celebra o centenário de Inezita Barroso

A cultura popular entrelaçou os caminhos de Inezita Barroso e Kátya Teixeira, essa que, desde criança, acompanhava de perto a artista já grandiosa. Para o centenário da cantora, instrumentista, atriz, folclorista, educadora e apresentadora, um dos maiores ícones da música brasileira, Kátya Teixeira preparou uma série de ações que inclui o lançamento do single “Linda Inezita”, o show “Vamos Falar de Brasil”e a apresentação “Roda de Violas”.

Cada tributo conta com parcerias e participações especiais de artistas que também conviveram, se inspiraram e foram influenciados por Inezita.

“Dizer simplesmente que ela foi apresentadora de um dos programas mais longevos da televisão é permanecer em um ‘lugar comum’. Com aquele vozeirão, por ter sido intérprete da MPB, ela poderia ter ficado somente naquele cenário de cantoras do rádio, porque tinha voz pra isso e muita presença. Mas a Inezita resolveu fazer da vida dela esse lugar de difundir o Brasil profundo. Imagina uma mulher, em plenos anos 1960, sair com um jipe Brasil afora para fazer suas pesquisas e cantorias. Ela entregou muito à cultura caipira, foi sua legítima representante”, define Kátya Teixeira.

As primeiras idas ao programa “Viola, Minha Viola”, da TV Cultura, aconteceram quando Kátya acompanhava os pais e tios que eram integrantes do Bando Flor do Mato, época em que a atração ainda era apresentada pela dupla Inezita Barroso e Moraes Sarmento.

Quando decidiu que seguiria na música profissionalmente, a paulistana Kátya Teixeira enfatiza que tinha Inezita, claramente, como uma de suas principais referências. “Nesse momento em que celebramos o centenário dela, estou comemorando meus 30 anos de carreira, como resultado que faz parte dessa semeadura dela tanto na cultura popular brasileira como no protagonismo da mulher nas artes”, comenta Kátya Teixeira ao mensurar a amplitude do legado da artista homenageada.

O que conecta as duas é mais do que a música e a voz. Ambas se embrenharam pelo caminho da pesquisa e da difusão da cultura popular.

Single Linda Inezita

No single “Linda Inezita” Kátya Teixeira uniu sua arte e voz a Carol Carneiro, Karol Schittini e Camila Menezes – integrantes do movimento “Violeiras do Brasil” (rede que mapeia e conecta cantadeiras e violeiras pelo país). Juntas, apresentam uma interpretação única e poderosa para a composição de Jean Garfunkel.

“Os irmãos Jean e Paulo Garfunkel eu também conheci na mesma época em que meus pais se apresentavam nos programas da Inezita, do Boldrin… A primeira música que ouvi deles foi aquela assim ‘Saco de pipoca, amendoim…’, que fizeram para o Mazzaropi. E agora o Jean fala pra mim: ‘Eu fiz essa música em homenagem à Inezita e quero que você cante’. Foi uma emoção imensa pra mim. Antes dessa canção, tem outras que eu gravei dele, sou apaixonada por sua obra. Em quase todos os meus discos tem suas músicas. Ele tem essa participação forte dentro da minha discografia, é um grande mestre”, detalha Kátya.

“Linda Inezita” estará disponível nas plataformas digitais a partir de 7 de março de 2025 e celebra vida e obra da lendária artista e “a força infinita de sua voz”, como propõe os versos cantados. A capa tem ilustração e designer de Yuri Garfunkel, que também é músico e sobrinho de Jean.

A faixa foi gravada e masterizada no Estúdio Bojo Elétrico, por Ricardo Vignini, Gabriel Tomé Vilela e Lars Hokerberg, no verão de 2025. A produção é da Katxerê Produções Artísticas.

Ficha Técnica:

Canção: Linda Inezita

Intérpretes: Kátya Teixeira, Carol Carneiro, Karol Schittini e Camila Menezes

Composição: Jean Garfunkel

Formato: Single

Disponível a partir de 7 de março de 2025

Pré save: https://tratore.ffm.to/lindainezita

Show “Vamos falar de Brasil”

Dando continuidade às homenagens à Inezita, Kátya Teixeira e Renata Mattar irão compartilhar o palco do Sesc 24 de maio com o show “Vamos Falar de Brasil”, com muita música e prosa. As duas artistas, assim como Inezita, se dedicam à cultura popular brasileira. Na apresentação, o repertório irá trazer um recorte das pesquisas e recolhas presentes na discografia de Inezita dedicada à diversidade brasileira.

“A Renata Mattar também faz um intenso trabalho de pesquisa da cultura popular. Foi integrante do grupo Orquídeas do Brasil, do Itamar Assunção. É brincante, cantora, sanfoneira. Tem esse trabalho de investigação da música popular”, explica Kátya.

Estarão acompanhadas de Cássia Maria, na percussão, e Esther Alves de Araújo, na flauta e no acordeom.

Show “Vamos Falar de Brasil”

Data e horário: 7 de março de 2025 (sexta-feira) – às 18 horas

Local: Sesc 24 de Maio – Praça – Térreo (Rua 24 de Maio, 109 – República, São Paulo – SP | 350 metros da estação República do metrô)

Ingressos: gratuito, sem necessidade de retirada antecipada

Duração: 90 minutos

Classificação indicativa: livre

Mais informações: sescsp.org.br/24demaio

Serviço de Van: Transporte gratuito até as estações de metrô República e Anhangabaú. Saídas da portaria a cada 30 minutos, de terça a sábado, das 20h às 23h, e aos domingos e feriados, das 18h às 21h.

Roda de Violeiras – Inezita Barroso, 100 anos!

A roda de violas será um evento dinâmico e interativo, com formato circular, característico das rodas de cantorias tradicionais. As violeiras e cantadeiras Kátya Teixeira , Adriana Farias , Juliana Andrade e Vitória da Viola se revezarão apresentando canções do repertório de Inezita Barroso, músicas autorais e clássicos da música caipira.

“Na roda de violeiras, as três que vão participar comigo são instrumentistas incríveis. Por que fiz esse convite a elas? A Adriana foi a apresentadora que ficou à frente do ‘Viola, minha Viola’ depois que Inezita faleceu. A Juliana também começou sua carreira no programa da Inezita, mais ou menos, na mesma época que eu. A Vitória, que é a caçulinha da turma, ia tocar com a mãe dela em circuitos de shows do ‘Viola, Minha Viola’, pelo interior de São Paulo quando ela tinha, sei lá 6 anos de idade. Para esse evento, a ideia é ter realmente esse encontro de gerações. Somos todas herdeiras desse caminho que a Inezita desbravou”, destaca Kátya Teixeira.

Roda de Violas com Kátya Teixeira, Adriana Farias, Juliana Andrade e Vitória da Viola

Data e horário: 16 de março de 2025 (domingo) – às 18 horas

Local: Sesc 24 de Maio – Teatro (Rua 24 de Maio, 109 – República, São Paulo – SP | 350 metros da estação República do metrô)

Ingressos: R$ 60,00 (inteira), R$ 30,00 (meia) e R$ 18,00 (credencial plena), disponíveis partir do dia 25/02 no portal sescsp.org.br/24demaio ou pelo do aplicativo Credencial Sesc SP e nas bilheterias das unidades do Sesc SP a partir de 26/2.

Duração: 90 minutos

Classificação indicativa: livre

Serviço de Van: Transporte gratuito até as estações de metrô República e Anhangabaú. Saídas da portaria a cada 30 minutos, de terça a sábado, das 20h às 23h, e aos domingos e feriados, das 18h às 21h.

Kátya Teixeira é agraciada com o “Prêmio Inezita Barroso” em 2025

Em 2025, Kátya Teixeira receberá o “Prêmio Inezita Barroso” pela Câmara Municipal de São Paulo, com escolha feita pela sociedade civil. A cerimônia que será realizada em 10 de março, em São Paulo. O público poderá acompanhar presencialmente ou pela transmissão online.

A Câmara Municipal de São Paulo instituiu esse prêmio para homenagear artistas que contribuem significativamente para a música de raiz e cultura popular da cidade. Essa premiação foi inspirada no prêmio homônimo concedido pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).

“Tive a oportunidade, ou melhor dizendo, o raro privilégio de ter convivido com Inezita, ser carinhosamente acolhida por ela nas muitas vezes em que estive em seu programa “Viola, Minha Viola”. Receber esse prêmio, justamente, na data de seu centenário e no momento em que eu comemoro os meus 30 anos de música é extremamente emocionante e simbólico pra mim”, declara Kátya Teixeira.

A Arte do Encontro: 30 anos de carreira

O novo single “Linda Inezita” faz parte das ações comemorativas “Kátya Teixeira: 30 anos de música – A Arte do Encontro”, que inclui shows, lançamentos musicais, gravações e criações com outros artistas. A cantautora está circulando pelo Brasil, América Latina e Europa com a turnê homônima.

“Nestas apresentações, eu reverencio os meus mestres. O single ‘Manifesto’, por exemplo, é uma homenagem ao Victor Jara. Celebro os cantautores que vieram antes de mim e fizeram da música e da arte um instrumento de resistência e transformação”, comenta Kátya.

Mais sobre Kátya Teixeira

A paulistana Kátya Teixeira é cantora, multi-instrumentista e compositora. Também é pesquisadora da cultura popular brasileira. Traz em seus trabalhos o resultado de suas andanças pelo Brasil. Garimpa saberes e sonoridades que incorpora à sua musicalidade, fazendo reverência aos mestres populares e as manifestações culturais autênticas do nosso país.

Sua discografia inclui 8 álbuns, vários singles e inúmeras colaborações com outros artistas e projetos. Seus CDs foram indicados ao “Prêmio da Música Brasileira”, “Prêmio Profissionais da Música” e duas vezes recebeu o “Troféu Catavento”, de Solano Ribeiro – Rádio Cultura/ SP, “Prêmio Inezita Barroso 2025” (Câmara Municipal de SP).

Assina vários projetos culturais dentre os quais se destaca o premiado Dandô – Circuito de Música Dércio Marques que, desde 2013, cria um intercâmbio e circulação de música popular em várias cidades brasileiras, da América Latina e Europa.