Kátya Teixeira celebra 30 anos de carreira musical

A arte do encontro! Este é o tema escolhido pela cantora Kátya Teixeira para o show comemorativo dos seus 30 anos de trajetória artística, dia 26 de julho, sexta-feira, no Centro Cultural São Paulo. Os encontros nos palcos, e em muitas outras empreitadas culturais, moldaram a carreira internacional desta multiartista e compositora paulistana, pesquisadora da cultura popular e fomentadora das artes (e dos encontros). A apresentação tem entrada gratuita.

Os encontros também acontecerão no palco do CCSP, onde Kátya recebe convidados e convidadas com as participações especiais dos mestres do grupo Tarancón, do grupo de música corporal Barbatuques, das Vozes Bugras, do grupo EntreLatinos e da cantora Dani Lasalvia. Artistas que se entrelaçam com a sua trajetória na música, assim como o Centro Cultural São Paulo, que recebe esta celebração e abriga boas memórias para a artista.

Neste show comemorativo, Kátya canta e conta sobre a memória cultural da música brasileira, em conexão com a música latino-americana.

O repertório foi escolhido junto com o público nas redes sociais da artista e traz um recorte autoral da sua discografia. Músicas dos oito álbuns que remontam sua trajetória, como o último disco lançado ‘Canções para Atravessar a Noite Escura’, também músicas como ‘Canto Lunar’ (Denise Emmer), ‘Grândola Vila Morena’ (José Afonso) e canções da cultura popular, como ‘Companheiro me Ajude’ e ‘A Rosa também se Muda’ (ambas de domínio público).

A arte de Kátya Teixeira é lugar de convergência, suas apresentações trazem os saberes e sonoridades que garimpa em suas andanças pelo Brasil e incorpora à sua musicalidade, em reverência aos mestres populares e as manifestações culturais autênticas do nosso país.

Kátya estará acompanhada no CCSP pela banda formada por músicos, contemporâneos e companheiros seus, que possuem uma trajetória significativa na cena musical paulistana: Ricardo Vignini nas violas brasileiras, Clara Bastos no contrabaixo, Cássia Maria na percussão e Esther Alves de Araújo na flauta e acordeon. Além da voz, a cantora se reveza nos violões, guitarrón uruguayo, cuatro, viola de cocho, ronroco e na rabeca. A cenografia é da artista visual Naila Pommé e a direção de cena e performance de Mônica Gouvêa.

Recentemente, além de “Canções para Atravessar a Noite Escura”, com o qual entrou em turnê pela Argentina no início de 2024, fez parte do EP instrumental “Viola Avançada” de Dino Vicente, onde participam também nomes como Ricardo Vignini e Edgard Scandurra. E o single “Incluso esto Pasará” a convite e junto ao artista catalão Daniel Cros.

São 30 anos entrelaçando saberes, como intérprete, compositora e instrumentista, trazendo na canção histórias e poesia, pela madeira de seus violões, violas e rabecas de afinações diversas.

Serviço

Kátya Teixeira – 30 anos de música | A arte do encontro.

Data: 26 de julho de 2024 (sexta-feira)

Horário: 19h

Local: Centro Cultural São Paulo, Sala Adoniran Barbosa

Endereço: Rua Vergueiro, 1000 – Liberdade, São Paulo (estação Vergueiro do Metrô)

Telefone: (11) 3397-4277

Duração: 90 minutos

Classificação: livre

Capacidade: 622

Acessibilidade: sim

Ingressos: gratuito

Os ingressos podem ser reservados online ou presencialmente.

Bilheteria: https://centrocultural.sp.gov.br/bilheteria-ccsp/