Katy Perry chega ao Brasil para o Rock in Rio

A cantora Katy Perry, 39, desembarcou no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, no Rio, na manhã desta terça-feira (17) usando chinelos com a bandeira brasileira. A norte-americana é a atração principal do Rock in Rio na próxima sexta-feira (20).

Katy chegou em terras brasileiras trajando calça de moletom, camiseta regata branca, boné e óculos escuros. No aeroporto, foi solícita com fãs, conversou e tirou fotos com alguns deles.

Nas mãos, trazia um objeto em formato de coração, símbolo de sua nova fase musical – ela acaba de lançar o álbum “143”, espécie de código que, em inglês significa “I Love You” (“Eu te amo”). A cantora deverá ficar numa das suítes presidenciais do Copacabana Palace.

No dia de seu show, que fecha o quarto dia de festival, a Cidade do Rock também vai receber nomes como Cindy Lauper, Gloria Gaynor e Karol G.