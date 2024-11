Katie Taylor triunfa em revanche épica contra Amanda Serrano

Na noite de revanche entre Katie Taylor e Amanda Serrano, a emoção tomou conta do ringue, em um evento que também contou com o combate principal entre Mike Tyson e Jake Paul. Katie Taylor, campeã olímpica de 2012, enfrentou Amanda Serrano em uma luta sangrenta que se estendeu por dez rounds, reafirmando sua superioridade com uma vitória por decisão unânime dos juízes. Essa conquista elevou o cartel da irlandesa para 24 vitórias e apenas uma derrota.

O primeiro round parecia favorável a Katie Taylor, mas Serrano surpreendeu nos segundos finais ao encaixar um cruzado de esquerda seguido por um jab de direita. A partir do segundo round, Taylor recuperou o controle e começou a pressionar Serrano, que sofreu um corte no olho após intensos golpes. A arbitragem chegou a considerar a interrupção da luta devido ao sangramento, mas Serrano demonstrou resistência.

No oitavo round, Katie Taylor foi punida por cabeçadas repetidas, o que acrescentou tensão ao combate já acirrado. Nos minutos finais, ambas as boxeadoras protagonizaram uma troca de golpes intensa, deixando o público em êxtase até o final do confronto. Com um placar apertado de 95 a 94, os juízes declararam a vitória para Taylor.

Essa luta não só consolidou Katie Taylor como uma das grandes figuras do boxe feminino, mas também destacou a determinação e bravura de Amanda Serrano, que agora possui três derrotas em seu histórico. O embate reforçou o interesse pelo boxe feminino e proporcionou um espetáculo inesquecível para os fãs do esporte.