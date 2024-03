Katherine D’Amaro coordena o Miss Grand São Paulo 2024

A produção do concurso nacional Miss Grand Brasil anunciou oficialmente Katherine D’Amaro como coordenadora da edição Miss São Paulo 2024. O evento, que será realizado em julho deste ano, selecionará a participante melhor preparada entre 645 concorrentes, que representam os municípios do estado.

Katherine é atriz, psicóloga e showrunner da produtora Kathu Entertainment que, em 2023, coordenou a etapa municipal do Miss Universo nas cidades de São Paulo, Santana de Parnaíba e Itapevi. Para este ano, a empresa foi convidada para assumir o certame estadual e revitalizar a organização do evento. Paralelamente, também estarão transformando a websérie, realizada no ano passado, em um documentário que mostrará o trabalho realizado no Miss Grand.

A profissional destaca que o universo de misses está retornando à ativa após uma queda significativa nos últimos anos, e que a atual gestão está trabalhando para o que estão chamando de ‘Nova Era’ do segmento. “Ser miss é uma profissão, um trabalho diplomático. Ela deve ter uma formação ampla, abrangente e holística, tornando-se uma pessoa que dialoga bem em diversos ambientes, consegue debater assuntos importantes e alavancar a visibilidade para os temas que carrega consigo, de forma a moldar culturas e perspectivas”, explica Katherine.

Parcerias com propósito

O mundo da moda e do entretenimento, além de sofrer a estigmatização, também é frequentemente um foco de uso e abuso de drogas e entorpecentes. Seja por pressão social, necessidade de estarem sempre dispostas em horários e jornadas de trabalho, às vezes, extremas, algumas mulheres optam por esse caminho e podem comprometer seu futuro.

“Visamos constantemente dar voz a causas femininas, empoderar mulheres em suas batalhas, mostrar caminhos por onde as mulheres podem conquistar independência financeira e torná-las agentes transformadores da sociedade com suas narrativas, percursos e paixões”, afirma a showrunner sobre a atuação da Kathu no mercado do entretenimento.

Para o evento Miss Grand São Paulo, a Kathu trará visibilidade para a instituição de saúde mental que possui parceira, a Filhos da Luz Comunidade Terapêutica. A união consiste em conscientizar sobre a questão da saúde mental e da drogadição da mulher, pautas importantes e bastante identificáveis dentro da indústria do entretenimento. Além disso, parte do valor arrecadado com os ingressos do concurso será revertida para fomentar o trabalho da instituição.

“Todos os projetos realizados pela nossa produtora são embasados em propósitos relevantes e consistentes para o melhor interesse da sociedade, em especial para o fortalecimento das ferramentas e possibilidades das mulheres e das causas femininas”, enfatiza Katherine.

A profissional destaca ainda que, no segmento da beleza, quando há propósitos relevantes por trás dos eventos e organizações, o mundo Miss ressoa como um caminho que visa dar voz às causas importantes que cercam as mulheres da atualidade, como o empoderamento e a independência.

O evento contará com transmissão em canal aberto e, para se cadastrar, basta acessar o perfil oficial no Instagram: @missgrandsp.