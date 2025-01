Kate Middleton celebra recuperação de câncer

Kate Middleton, 43, a princesa de Gales, contou que seu câncer está em remissão.

Nesta terça-feira (14), a princesa visitou nesta terça-feira o hospital no qual recebeu tratamento para câncer, em Londres. Lá, ela disse estar aliviada por sua doença estar em remissão. Além disso, Kate aproveitou a oportunidade para agradecer a todos os médicos e funcionários do local.

Em janeiro de 2024, Middleton foi submetida a uma quimioterapia preventiva depois que uma grande cirurgia abdominal. Em setembro, Kate confirmou que havia terminado a quimioterapia. “É um alívio estar em remissão e agora continuo focada na recuperação”, disse ela.

Kate ainda disse estar ansiosa pelo que está por vir. “Como qualquer pessoa que tenha passado por um diagnóstico de câncer sabe, leva tempo para se ajustar a um novo normal. No entanto, estou ansiosa por um ano gratificante pela frente. Há muito pelo que esperar. Agradeço a todos por seu apoio contínuo”.

A visita da princesa ao Royal Marsden Hospital, no centro da capital inglesa, onde passou por meses de tratamento, foi seu primeiro compromisso público individual desde que retornou às suas funções oficiais. Ela conversou com pacientes e funcionários. A viagem também teve como objetivo anunciar que ela se tornou patrona da unidade especializada em câncer junto com príncipe William, 43.

Em sua rede social, Kate abriu o coração ao agradecer os envolvidos em seu tratamento. “Eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer ao Roya Marsden por ter cuidado tão bem de mim durante o ano passado.Meus sinceros agradecimentos vão para todos aqueles que caminharam silenciosamente ao lado de William e de mim enquanto passávamos por tudo. Não poderíamos ter pedido mais. O cuidado e a orientação que recebemos durante todo o meu tempo como paciente foram excepcionais”.