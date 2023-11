Kassab assume vice-presidência da Facesp

Gilberto Kassab assumiu a vice-presidência de Assuntos Institucionais e Governamentais da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp). A indicação foi aprovada nesta segunda-feira (27/11), durante reunião dos Conselhos Diretor e Gestor da entidade.

Atual secretário de Estado do governo Tarcísio de Freitas, Kassab retorna à Facesp após quase dez anos, quando, na ocasião, também atuou como vice-presidente.

“Quando recebi este convite para retornar, não pestanejei. Esta é a minha casa. Uma entidade que tem hoje entre seus membros Marco Bertaiolli, representante do Tribunal de Contas do Estado; Alfredo Cotait Neto, ex-senador e presidente da CACB; e Guilherme Afif Domingos; além de tantos outros nomes com importantes legados de luta pela valorização do empreendedorismo. Enfim, uma rede que nos motiva e nos inspira”, disse Kassab.

O recém indicado vice-presidente que retorna à Facesp garantiu que “continuará trabalhando para colocar a Federação no lugar onde ela merece e precisa estar”. “Com a somatória de esforços, vamos, efetivamente, ter resultados extraordinários. Hoje, apenas consolidamos uma parceria que sempre existiu”, frisou.

“O governo de São Paulo sempre considerou a Facesp uma de suas principais parceiras. Estar aqui, junto a vocês, é algo natural. Na verdade, estamos apenas oficializando e institucionalizando nossa parceria, porém, sempre estive e sempre estarei à disposição da Rede de Associações Comerciais. Venho para somar e para contribuir. Serei mais um ativo da nossa Federação, que já conta com tantos valores”, disse o secretário estadual.

“Vamos seguir fortalecendo a Facesp e as Associações Comerciais, porque, valorizando esta rede, fortalecemos o empreendedorismo”, finalizou Kassab.

REFORÇO

O presidente da Facesp, Alfredo Cotait Neto, destacou que a rede de Associações Comerciais passa a contar com mais um grande aliado “na defesa das micro e pequenas empresas”. “Temos muitas questões que envolvem o governo estadual e além de contar com a ajuda do Kassab, nossa rede também quer colaborar com toda e qualquer medida que possa contribuir com a classe empreendedora”, disse.

“O retorno do Kassab aos quadros da Facesp representa, além de um enorme engrandecimento para toda a nossa rede, um engrandecimento para cada um de nós”, ressaltou o vice-presidente da Facesp, Marco Bertaiolli. “Ter, de maneira estatutária e oficial, o Kassab como vice-presidente, sentado ao nosso lado para debater temas ligados ao estado, podendo ser recebido e receber as nossas ACs, é motivo de muito orgulho e satisfação e, ao final, quem ganha com isso é o empreendedorismo e as micro e pequenas empresas”, ressaltou o vice-presidente da Facesp e conselheiro do TCE-SP.