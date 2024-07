Kartismo: Miguel Silva vai correr na Itália neste fim de semana

Quem trabalha bem e aparece, é valorizado. Mesmo antes de completar a sua segunda temporada no kartismo, e com apenas 12 anos de idade, o paulista Miguel Silva recebeu um grande reconhecimento de seus apoiadores RodOil e Shield Oil, que acreditam em seu talento e proporcionaram a oportunidade dele participar da 3ª etapa do Rotax Max Challenge Euro Trophy, que será realizada de 3 a 7 de julho, no Kartódromo de Franciacorta, em Castrezzato, na província de Bréscia, Itália.

“Estou muito contente em ver o nosso trabalho reconhecido, por quem investe em mim. Muito feliz em ter esta oportunidade de correr num kartódromo emblemático, e numa categoria fortíssima, que irá me acrescentar muito aprendizado em pouco tempo. Só tenho o que agradecer à RodOil e Shield Oil”, comentou ‘Miguelito’ Silva.

O motivo desta oportunidade dada pelos patrocinadores de Miguel Silva é o impressionante número de 20 vitórias em baterias, que o levaram à liderança da V11 Aldeia Cup, e da Copa São Paulo Light, na categoria F4 Júnior e Parilla Júnior, na sua segunda temporada no kartismo. O garoto vai correr pela equipe italiana Drake Motorsport, usando o chassi Kart Republic.

“Pra mim será tudo novidade. É a primeira vez que viajo sem os meus pais, e logo para o exterior, não conheço a equipe e o Kart Republic, nem a pista, que é bem larga e fica muito emborrachada. Então, o meu objetivo é andar bastante, para aprender muito, e voltar para o Brasil com uma boa bagagem”, planeja Miguel, que terá o apoio logístico do piloto Fernando Costa, que será o seu tutor na viagem, e do piloto Gabriel Fernandes, que atuará como seu coach de pista.

Os treinos livres no circuito de 1.300 metros serão realizados na quarta e quinta-feira, com cinco sessões de 12 minutos por dia. Na sexta-feira, depois de mais um treino e do warm-up de 7 minutos, acontece a tomada de tempos com 6 minutos de duração para cada grupo. No final do dia já será realizada a primeira bateria eliminatória com 11 voltas. No sábado, depois de outro warm-up, acontecerão mais duas corridas eliminatórias. Por fim, no domingo, após um war-up de 10 minutos apenas para os classificados, ocorrerá a Pré-Final (13 voltas) e a Final (15 voltas).