Kartismo: Interlagos Trophy homenageou o mês das Mulheres

O campeonato de kartismo amador AKSP Interlagos Trophy fez uma homenagem ao público feminino denominando a sua segunda etapa como GP Mulheres em Ação. E o Kartódromo de Interlagos apontou como vencedores Victor Luiz Vieira (Light), Valdo ‘Nenê’ Gregório (Sênior), Aurélia Freitas (Mulheres em Ação Graduadas), Cláudia Franco (Mulheres em Ação Novatas), Júlio Luiz (Graduados) e Allan Félix (Elite). Agora, os líderes do certame depois de duas etapas são Victor Vieira (Light), Ricardo Barros (Sênior), Lucimara Reimberg (Mulheres em Ação), Júlio Luiz (Graduados) e Paulo Policeno (Elite).

As provas foram muito equilibradas. Na categoria Light a pole position foi de Victor Vieira (58s187), com o estreante Henrique Sacramento apenas 0s154 atrás. Na corrida Victor usou sua experiência para vencer e ainda estabelecer a volta mais rápida (57s251), deixando Henrique mais distante, com o estreante Felipe Garcia em terceiro.

Entre os pilotos da Sênior, Valdo ‘Nenê’ Gregório estreou também arrasando. Largou da pole (57s112), fez a melhor volta (56s577), mas não venceu de ponta a ponta. Ele chegou a cair para terceiro, mas brigou bastante com Miguel Sacramento e Guto Oliveira, que chegaram logo a seguir.

Na categoria feminina Mulheres em Ação Grazi Gonçalves foi a mais rápida na tomada de tempos, seguida de Lucimara Reimberg e Aurélia Freitas. Mesmo carregando cinco quilos a mais de lastro, por ter vencido a etapa anterior, logo Lucimara assumiu a ponta, mas depois foi ultrapassada por Aurélia, que venceu pela primeira vez na classificação geral. Lucimara terminou em segundo, e ainda com a passagem mais rápida (57s399). Grazi ficou com o terceiro posto, com a novata Cláudia Franco chegando a seguir.

No Mini-Endurance de 50 minutos, que reúne os pilotos das categorias Graduados e Elite, a pole position (56s992) foi de Paulo Policeno, apesar dele estar carregando o Lastro do Sucesso (5 kg), seguido de Gabriel Palmyro. O mais rápido da Graduados foi Roberto Guimarães, com a sexta marca. Depois da tomada de tempos de 5 minutos, os 10 mais rápidos receberam pontos de bonificação decrescente, mas foi efetuada a inversão no grid entre eles. Desta forma, quem largou do primeiro posto foi o líder do campeonato José de Jesus (Elite), que havia feito apenas o 10º tempo, com Sérgio Inácio (Graduados) completando a primeira fila.

Até a metade da competição os dez primeiros colocados formaram uma grande fila indiana, todos separados por menos de um segundo, com eventuais trocas de posição. Após o Pit Stop obrigatório de 4 minutos para a troca de kart e também com Joker Lap obrigatória, apenas os cinco primeiros permaneceram juntos, mas Allan Félix se destacou, marcando o giro mais rápido (52s811) e vencendo pela primeira vez na Elite. Os quatro seguintes definiram suas posições apenas na última passagem, após disputas acirradas, com Paulo Policeno recebendo a bandeirada em segundo, seguido bem de perto por André dos Reis, Júlio Luiz – vencedor e volta mais rápida entre os Graduados -, e Gabriel Palmyro, o quinto colocado.

Com a sexta posição José de Jesus despencou da liderança para quarto na pontuação. Policeno subiu da segunda colocação para a liderança do campeonato, e Gabriel com a regularidade é o novo vice-líder. Com a vitória Allan Félix empatou em pontos com Palmyro na classificação. Toda esta movimentação atesta o dinamismo e o sucesso do mini-enduarance.

A 3ª etapa do AKSP Interlagos Trophy será disputada no dia 24 de maio, a partir das 16h30.

Confira os primeiros colocados em cada categoria: Light – 1) Victor Luiz Vieira; 2) Henrique Sacramento; 3) Felipe Garcia; 4) Felipe Gonçalves; 5) Ed Gähr; 6) Jeferson Marques. Sênior – 1) Valdo ‘Nenê’ Gregório; 2) Miguel Sacramento; 3) Guto Oliveira; 4) Hélio Matias; 5) Roberto Guimarães; 6) Raimundo Gadelha. Mulheres em Ação – 1) Aurélia Freitas; 2) Lucimara Reimberg; 3) Grazi Gonçalves; 4) Cláudia Franco; 5) Mirna Firmino; 6) Patrícia Ishi. Graduados – Júlio Luiz; 2) Sérgio Inácio; 3) Ronaldo Christófano; 4) Ricardo Barros; 5) Rafael Vilela; 6) Roberto Guimarães. Elite – 1) Allan Félix; 2) Paulo Policeno; 3) André dos Reis; 4) Gabriel Palmyro; 5) José de Jesus; 6) Rodrigo Parmezzani.

Classificação do AKSP Interlagos Trophy após a 2ª etapa:

Light – 1) Victor Vieira, 45 pontos; 2) Felipe Gonçalves, 40; 3) Ed Gähr, 33; 4) Arthur Filipe, 25; 5) Henrique Sacramento, 22; 6) Felipe Garcia, 19.

Sênior –1) Ricardo Barros, 31 pontos; 2) Raimundo Gadelha, 28; 3) Jorge Roque, 26; 4) Valdo Gregório, 26; 5) Luiz Felizzola, 22; 6) Miguel Sacramento, 22.

Graduados – 1) Júlio Luiz, 54 pontos; 2) Sérgio Inácio, 43; 3) Roberto Guimarães, 34; 4) Rafael Vilela, 30; 5) Ricardo Barros, 29; 6) Gabriel Vitorino, 25.

Elite – 1) Paulo Policeno, 61 pontos; 2) Gabriel Palmyro, 52; 3) Allan Félix, 52; 4) José de Jesus, 49; 5) André dos Reis, 49; 5) Rodrigo Parmezzani, 36.

Mulheres em Ação – 1) Lucimara Reimberg, 49 pontos; 2) Aurélia Freitas, 44; 3) Grazi Gonçalves, 41; 4) Mirna Firmino, 34; 5) Cláudio Franco, 34; 6) Maiza Hyodo, 28.