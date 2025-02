Kartismo: GP DKR Motorsport abre AKSP Interlagos Trophy 2025 neste sábado (15)

Exatamente seis anos após a sua prova inaugural no Kartódromo de Interlagos, o AKSP Interlagos Trophy disputará neste sábado (15/2) o GP DKR Motorsport, valendo também como primeira etapa do novo campeonato AKSP Master Challenge Itinerant. Ou seja, os inscritos estarão pontuando em dois campeonatos, e depois os pilotos decidem se continuarão correndo nos dois certames, ou optam por apenas um.

“Nosso campeonato está cada vez mais forte e com muita credibilidade. Nossa missão é reunir a família dos pilotos em cada etapa, para que o clima fique mais leve e com muita mais harmonia dentro da competitividade natural das corridas. Por isto é que estamos expandindo e faremos provas em vários locais, para que a turma passe um final de semana feliz com toda a família junto”, explica J. Alberto Otazú, organizador dos campeonatos.

O AKSP Interlagos Trophy terá 6 etapas e acontecerá apenas aos sábados à tarde, sempre no Kartódromo de Interlagos. Já o AKSP Master Challenge Itinerant terá 8 etapas e visitará seis kartódromos diferentes, sempre aos domingos (exceto esta 1ª etapa). Uma das etapas deverá inaugurar o Kartódromo Raceville, em Brotas (SP).

Os dois campeonatos terão as categorias Light (Estreantes e Novatos) e Sênior – mais de 40 anos de idade. As categorias Graduados e Elite correrão sempre juntas na mesma bateria em qualquer campeonato, formarão apenas um grid, mas haverá pódio e pontuação separados. A categoria feminina Mulheres em Ação será disputada apenas no AKSP Interlagos Trophy.

A grande novidade do ano está na formatação das categorias Graduados e Elite. Elas serão em regime de mini-endurance, com duração total de 50 minutos. A tomada de tempos terá cinco minutos, e os dez mais rápidos largarão com as posições invertidas, com o pole position partindo da 10ª posição e o décimo partindo do primeiro posto. Em contrapartida, os dez mais rápidos receberão pontos decrescentes. Após a primeira volta completa desta bateria, a qualquer momento – exceto também na última passagem – o piloto terá que fazer uma joker lap escolhida pela organização, que poderá ser mais curta ou longa do que o traçado utilizado. Entre os minutos 10 e 30 de corrida, os participantes do mini-endurance terão que trocar de kart obrigatoriamente. No momento da troca de kart, os participantes terão que cumprir uma volta de no mínimo 4 minutos, sob pena de punição caso faça em tempo inferior.

Outra novidade, para todas as categorias, é que cada vencedor, em sua próxima participação, obrigatoriamente levará o Lastro do Sucesso, que é a adição de 5 quilos a mais em seu peso total. Caso seja o mesmo vencedor na etapa seguinte, na etapa posterior levará 10 quilos de Lastro do Sucesso. Caso o piloto persista vencendo, ele continuará levando os mesmos 10 quilos do Lastro do Sucesso. Na primeira prova em que o piloto que carrega o Lastro do Sucesso deixar de vencer, deixará de carregar este lastro adicional na etapa seguinte.

O campeonato continuará distribuído vários brindes e prêmios, além de sorteios, como luvas da DKR Motorsport. As ações sociais a cada etapa continuarão, bem como a comemoração para os aniversariantes do mês.

Nesta primeira etapa a cerimônia de pódio começará com a entrega dos troféus aos campeões e vice-campeões do KGV Trophy e do AKSP Master Challenge 2024.

Emerson Santos/OnePhotographyMedia

Calendário do AKSP Interlagos Trophy (Sábado)

1ª – 15/2 – 17h30 às 19h30

2ª – 22/3 – 15h30 às 17h30

3ª – 24/5 – 16h30 às 18h30

4ª – 19/7 – 15h00 às 17h00

5ª – 23/8 – 16h00 ás 18h00

6ª – 29/11 – 15h00 ás 17h00

Calendário do AKSP Master Challenge Itinerant (Domingo)

1ª – 15/2 – Interlagos (São Paulo) – 17h30 às 19h30 – Sábado

2ª – 02/3 – KGV (Cotia) – 11h às 12h30

3ª – 15/6 – V11 (Arujá) – 15h às 16h30

4ª – 06/7 – KNO (Nova Odessa) – 10h à 11h30

5ª – 10/8 – KGV (Cotia) – 11h às 12h30

6ª – 14/9 – San Marino (Paulínia) – 14h30 à 16h

7ª – 05 ou 19/10 – Raceville (Brotas) – Inauguração

8ª – 09/11 – V11 (Arujá) – 11h às 12h30