Kart, moto e caminhão na tela do HSB neste final de semana

Mais um fim de semana chegando, e o mundo da velocidade não para. O Portal e TV High Speed Brazil segue mais uma vez na vanguarda do automobilismo nacional, trazendo grandes transmissões para os apaixonados pelo esporte.

Neste sábado, dia 14, o canal exibe ao vivo as Seis Horas de Kart Rental, diretamente da KGV, com transmissão no canal 2 do portal (www.youtube.com/@highspeedtv2). Ainda no sábado, o canal exibirá a classificação da Fórmula Truck, direto do Uruguai.

No domingo, dia 16, a emoção segue acelerando com a segunda etapa da temporada 2025 da SuperBike Brasil, realizada em Cascavel, no Paraná. Durante todo o dia, diversas transmissões acontecerão, com narração de Allysson Dyrcz no canal 1 (www.youtube.com/highspeedtvbr) e Ale Eiras no canal 2.

Enquanto isso, no Uruguai, a Fórmula Truck chega a Rivera para a segunda etapa do campeonato, depois de uma abertura eletrizante em Interlagos. As três corridas serão exibidas no canal 1, com narração de Matheus Furlan.

O fim de semana promete ser de muita velocidade, e o High Speed Brazil estará presente para trazer todas as emoções direto para os fãs do automobilismo.

Confira o cronograma de transmissões do Portal e TV High Speed Brazil em parceria mais uma vez com a CBTV e CBTV Play:

Sábado, 15:



09h00 – Endurance Rental Kart – 6hs – High Speed TV 2

14h20 – Fórmula Truck – Classificação – High Speed TV BR

Domingo, 16



10h00 – SuperSport 400 – High Speed TV 2

11h30 – SuperBike 1000 Light – High Speed TV BR

12h30 – Fórmula Truck – Corrida 1 – High Speed TV BR

13h10 – SuperSport 600 / CBR 650 – High Speed TV 2

13h55 – Fórmula Truck – Corrida 2 – High Speed TV BR

14h25 – Show de Manobras – High Speed TV BR

14h40 – SuperBike Pro / Evo 1000 – High Speed TV BR

15h45 – Fórmula Truck – Copa Speed Max – High Speed TV BR

16h20 – SuperSport / 400 – Escola – High Speed TV 2

As transmissões do Portal e TV High Speed Brazil poderão ser acompanhadas em http://www.youtube.com/highspeedtvbr e em suas diversas plataformas no Facebook, X, Twitch e Instagram.

