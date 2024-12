Karol Conká revela como ataques racistas na infância moldaram sua personalidade

Na edição desta segunda-feira (2) do programa “Sábia Ignorância”, transmitido pelo canal GNT, a cantora Karol Conká foi uma das convidadas e abordou temas relevantes, como as consequências de sua participação no Big Brother Brasil 21 e o fenômeno do cancelamento. A discussão foi mediada pela apresentadora Gabriela Prioli e contou também com a presença da escritora e psicanalista Elisama Santos.

Durante a conversa, Karol Conká revisitou os eventos que culminaram em seu cancelamento nas redes sociais durante o reality show. Prioli questionou se a situação poderia ter sido desencadeada por falhas na comunicação da artista. Karol reconheceu que suas atitudes tiveram um papel significativo nos desdobramentos, mas destacou o contexto pandêmico da época, que exacerbou as reações do público. Ela descreveu o BBB21 como um espaço de intensas discussões sobre psicologia e comportamento humano, refletindo um momento de tensão e fragilidade coletiva.

Conká também compartilhou sua experiência com ataques recebidos nas redes sociais e como, posteriormente, algumas pessoas se desculparam por atitudes impulsivas tomadas contra ela. Ela enfatizou sua disposição em devolver positividade ao invés de ódio.

Outro ponto abordado foi a prática de “ghosting” em relacionamentos. Karol admitiu já ter encerrado uma relação via WhatsApp, justificando a escolha como uma forma de preservar sua saúde mental e evitar desgastes emocionais desnecessários.

A questão da comunicação violenta foi tema central no debate. Karol relatou episódios dolorosos de discriminação racial que sofreu desde a infância, incluindo insultos de uma professora quando tinha apenas oito anos. Esses episódios marcaram sua vida e influenciaram sua forma de se comunicar. Conká revelou ter aprendido a adotar uma postura mais defensiva ao longo dos anos para lidar com agressões verbais.

O programa “Sábia Ignorância” é exibido às segundas-feiras, às 21h45, no GNT e no Globoplay, trazendo sempre discussões instigantes sobre variados temas contemporâneos.