Karla Sofía Gascón é confirmada para o Oscar 2025

Nesta segunda-feira, 24 de outubro, a renomada revista Variety anunciou que a atriz Karla Sofía Gascón será uma das convidadas da cerimônia do Oscar 2025, agendada para o dia 2 de março no icônico Dolby Theatre, em Hollywood. Gascón, que é natural da Espanha, recebeu uma indicação ao prêmio de Melhor Atriz por sua performance no filme Emilia Pérez, cujo financiamento será assegurado pela Netflix, produtora responsável pela obra.

Embora sua presença na cerimônia seja confirmada, os detalhes sobre a participação de Gascón ainda estão em aberto. Não há informações sobre sua aparição no tapete vermelho, possíveis entrevistas ou mesmo a localização de seu assento durante o evento. Antes de marcar presença no Oscar, a atriz também tem planos de comparecer ao Prêmio César, um dos mais prestigiados eventos do cinema francês, que ocorrerá em Paris no dia 28 de fevereiro.

A trajetória de Karla Sofía Gascón nesta temporada de premiações não foi isenta de controvérsias. Ela fez história ao se tornar a primeira mulher trans a ser indicada ao Oscar na categoria Melhor Atriz. Contudo, sua ascensão foi ofuscada por postagens antigas em suas redes sociais, especificamente no X (antigo Twitter), que continham comentários sobre temas sensíveis como muçulmanos, George Floyd e diversidade na premiação do Oscar. Essas publicações ressurgiram e geraram um forte debate público.

Em resposta à controvérsia, Gascón optou por cancelar sua participação em diversas premiações significativas, incluindo o Critics Choice Awards, o BAFTA Film Awards e o SAG Awards. A atriz divulgou um comunicado onde se desculpava: “Quero reconhecer a conversa em torno das minhas postagens antigas nas redes sociais, que causaram dor. Como alguém de uma comunidade marginalizada, conheço esse sofrimento muito bem e peço desculpas àqueles que machuquei. Sempre lutei por um mundo melhor e acredito que a luz sempre triunfará sobre a escuridão”.

No dia 1º de fevereiro, após uma extensa entrevista concedida à CNN en Español, Gascón afirmou que não faria mais declarações públicas sobre as polêmicas envolvendo suas postagens.

Emilia Pérez, dirigido por Jacques Audiard, recebeu um total de 13 indicações ao Oscar, incluindo Melhor Filme e Melhor Filme Internacional. A narrativa do longa-metragem gira em torno de um chefe de cartel mexicano que finge sua própria morte para realizar sua transição de gênero e se tornar a mulher que sempre desejou ser, papel este interpretado por Gascón.

No entanto, desde seu lançamento, o filme tem sido alvo de críticas contundentes. Ativistas trans apontam preocupações sobre como a trama aborda a questão da transição de gênero, enquanto internautas mexicanos acusam a produção de perpetuar estereótipos sobre o tráfico de drogas e desconsiderar os efeitos devastadores do crime organizado no país. Além disso, o longa foi criticado por contar com apenas uma atriz mexicana no elenco principal; Audiard justificou suas escolhas afirmando que “não havia profissionais suficientes no México” disponíveis para os papéis.