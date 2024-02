Karinah desfila pela Mangueira e faz homenagem a Alcione

A cantora Karinah brilha como musa da Mangueira, a quarta escola de samba a desfilar na Marquês de Sapucaí nesta segunda-feira (12). A artista veio no chão à frente do carro número 3, “Rio Antigo”, que fala sobre a música homônima e o momento da chegada de Alcione no Rio de Janeiro, do icônico álbum “Gostoso Veneno”.

A sambista apostou em uma fantasia luxuosa adornada com cristais provenientes da República Tcheca. O traje também apresenta um efeito especial de iluminação de LED na cabeça. Com styling assinado por Marcell Maia e confecção de Michelly X, o look reluz em harmonia com o brilho da Verde e Rosa, trazendo um toque de luxo e glamour ao maior espetáculo da Terra.

Em suas próprias palavras, Karinah expressou sua honra em ser “amadrinhada” por Alcione e seu compromisso em retribuir o carinho e respeito o legado da “Marrom”. Sua presença na avenida não apenas celebra a potência e generosidade da lendária cantora maranhense, mas também destaca seu compromisso com o empoderamento feminino, uma das principais bandeiras que defende.

“Que honra ser musa da escola que tanto amo! Especialmente em homenagem à minha querida madrinha Alcione. É também uma maneira de retribuir todo esse legado que usufruímos e o imenso carinho que recebemos da nossa escola e de toda comunidade”, compartilha Karinah. “Sem falar no quanto sou valorizada como mulher, como artista num universo ainda muito machista como todos sabem. Agradeço a minha presidenta por acreditar e valorizar as mulheres de casa. Estamos conquistando esses espaços graças ao empoderamento e a visão dos nossos dirigentes da escola. Somos resistência nesse cenário há mais de um século, e espero que isso perdure e que consigamos continuar essa trajetória, construída baseada em sonhos, em luta, em arte e em generosidade como a trajetória de Alcione”, finaliza.