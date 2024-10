Karina Buhr faz show no Boca Cultural, em São Paulo

No próximo dia 15/11, às 21h, Karina Buhr faz show em trio, com formato que dá continuidade ao projeto Voz e Tambor, no Boca Cultural, em São Paulo. Criado inicialmente para apresentar, de forma simples e intimista, as músicas do álbum Desmanche, o espetáculo evolui para uma formação mais robusta, com novos arranjos no repertório autoral, incluindo canções de outros álbuns da cantora e compositora.

No palco, a artista comanda as congas, o bombo (alfaia) e o pandeiro, acompanhada por Regis Damasceno na guitarra e Rami Freitas na bateria e sintetizador. A performance reúne faixas de diferentes discos, conectadas por letras e uma instrumentação revisitada, além de incluir o single autoral, ainda inédito, “Poeira da Luz”.

Karina Buhr iniciou sua carreira musical em 1992, como baiana do maracatu Piaba de Ouro e batuqueira do Estrela Brilhante. Também fez parte do afoxé Ilê de Egbá e de bandas como Eddie, Comadre Fulozinha, Bonsucesso Samba Clube, Zabumba Velha do Badalo e Véio Mangaba e suas Pastoras Endiabradas. Tocou com artistas como Erasto Vasconcelos e Antônio Nóbrega. Em sua carreira solo, lançou os álbuns Eu Menti pra Você (2010), Longe de Onde (2011), Selvática (2015) e Desmanche (2019).

Karina já se apresentou em importantes festivais internacionais, como Womex, Roskilde Festival, Festival Músicas do Mundo (Sines), além de apresentações na Casa da Música (Porto, Portugal) e no Palau de la Musica Catalana (Espanha). No teatro, integrou o elenco do Teatro Oficina entre 2000 e 2007, participando das montagens de As Bacantes e Os Sertões, com temporadas em São Paulo, Berlim, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, Quixeramobim e Canudos. Sua experiência teatral começou em Recife, nos anos 1990, com o Balé Brasílica e a Trupe Romançal, em cartaz no Teatro Arraial e festivais como Curitiba e Porto Alegre em Cena.

Em 2019, estreou como atriz no cinema no longa Meu Nome é Bagdá, de Caru Alves de Souza, vencedor do prêmio do júri da mostra Generation, na Berlinale 2020. Como escritora, publicou os livros Desperdiçando Rima (Rocco, 2015) e Mainá (Todavia, 2022). Em 2024, Karina assina a trilha sonora original da série Chabadabadá (Canal Brasil), com produção musical dela, Rami Freitas, Briar e Izma Xavier, e atua no longa Lispectorante, de Renata Pinheiro.

SERVIÇO

Karina Buhr faz show no Boca Cultural, em São Paulo

15/11, sexta-feira, às 21h | casa abre às 18h

Ingressos: a partir de R$ 50

Rua Jesuíno Pascoal, 77 – Consolação

Saiba mais: https://www.sympla.com.br/evento/karina-buhr-no-boca-cultural/2694609