Karina Buhr apresenta show ‘Voz e Tambor’ no BONA Casa de Música, em São Paulo

No dia 29/03, sexta-feira, às 20h, Karina Buhr apresenta ‘Voz e Tambor’ no BONA Casa de Música, na cidade de São Paulo

Com congas, bombo (alfaia) e pandeiro, Karina Buhr faz a base rítmica de Voz e Tambor – show que nasceu como um formato alternativo para as apresentações realizadas com banda, pensada para espaços menores, mas que cresceu e acabou ganhando palcos importantes pelo Brasil.

Nessa performance, fica evidente um peso especial nas músicas mais enérgicas e, também, a importância dos momentos mais intimistas e tranquilos, em mudanças de clima que são a grande cartada do espetáculo.

Do Circo Voador, no Rio de Janeiro, passando pelo festival Avante, em Porto Alegre, Porto Musical e Pátio de São Pedro, no carnaval do Recife, esse tem sido o show com que Karina mais tem circulado e emocionado plateias.

Com Regis Damasceno na guitarra, co-produtor, junto com Karina, de “Desmanche”, lançado em 2019, o repertório, além das músicas desse disco, também passeia pelos álbuns “Eu Menti pra Você”, “Longe de Onde “e”Selvática”, todos autorais, trazendo novos arranjos e interpretações que permitem o deslocamento do sentido inicial da poesia de cada canção, aproximando-as pro momento de agora.

Voz e Tambor também apresenta algumas releituras de outros autores como “Sorri pra Bahia”, de Luiz Melodia, e “Desterro”, de Reginaldo Rossi.

Serviço | Karina Buhr no BONA Casa de Música

Data: 29/03, sexta-feira

Horário: 20h

Local: Rua Dr. Paulo Vieira, 101, 01257-000 São Paulo

Ingressos a partir de R$70

Adquira seu ingresso: https://www.eventim.com.br/event/karina-buhr-voz-e-tambor-bona-casa-de-musica-18346961/

Classificação Livre