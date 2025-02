Kanye West e Bianca Censori: separação após controvérsias no Grammy

Onze dias após uma controversa aparição no tapete vermelho do Grammy, o rapper Kanye West e a designer Bianca Censori anunciaram sua separação. As informações foram confirmadas por veículos de imprensa americanos, incluindo Daily Mail e TMZ, que relataram que ambos já estão em busca de representação legal especializada em divórcios.

A separação surge em um momento conturbado para West, que recentemente se envolveu em uma série de declarações polêmicas. Durante a premiação musical, o rapper foi criticado por exibir sua esposa de maneira provocativa, levando-o a publicar uma sequência de imagens dela nas redes sociais, onde aparece vestida de forma semelhante. Em um desses posts, ele afirmou ter “domínio sobre minha esposa”, provocando reações adversas.

Nos dias subsequentes, Kanye West intensificou a controvérsia ao fazer declarações que levantaram sérias preocupações sobre suas crenças pessoais. O artista, de 47 anos, expressou publicamente seu apoio ao nazismo e fez comentários abertamente antissemitas e misóginos. Entre suas declarações mais chocantes estavam “Eu sou nazista” e “Eu amo Hitler”, que provocaram indignação e repúdio generalizado.

Além disso, ele reafirmou suas críticas à comunidade judaica, recusando-se a se desculpar por declarações anteriores e insistindo em sua liberdade de expressão. A situação é particularmente delicada dada a história pessoal de Kanye, que foi casado com Kim Kardashian entre 2014 e 2021 e tem quatro filhos com ela.

Bianca Censori, que tem 30 anos e foi casada com West desde 2022, agora se encontra em uma posição desafiadora após as recentes ações do rapper. A separação do casal marca mais um capítulo tumultuado na vida pública de Kanye West, cuja carreira e imagem têm sido afetadas por suas atitudes controversas nos últimos anos.