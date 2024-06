Kangoo 1.6 SCe Flex: Furgão mutante

Para apresentar toda a versatilidade do Kangoo 1.6 SCe Flex, relançado recentemente no mercado brasileiro, a Renault, em parceria com transformadores homologados pelo “Agrément Renault”, revelou quatro conceitos do modelo preparados para diferentes atividades profissionais, como baú refrigerado, para transporte de animais de estimação, oficina móvel e ambulância. Os veículos representam a flexibilidade e as várias possibilidades de transformação do Kangoo 1.6 SCe Flex, furgão compacto com a exclusiva porta lateral deslizante e a maior potência do segmento. Os desenvolvimentos dos conceitos foram feitos por dois transformadores homologados: a Flash (refrigerado, oficina móvel e ambulância) e a Revo (transporte de animais domésticos). O Kangoo carrega até 750 quilos, em um compartimento de carga de 3,3 metros cúbicos de capacidade. Com motor 1.6 SCe Flex fabricado no Brasil pela Horse, o Kangoo tem 1,86 metro de comprimento, 1,44 metro de largura e 1,22 metro de altura no compartimento de carga, com portas assimétricas atrás que se abrem em até 180 graus com sistema de trava a 90 graus para evitar o fechamento de forma involuntária.