Kamala obtém número mínimo de delegados para ser nomeada, diz dirigente

A vice-presidente Kamala Harris obteve o número mínimo de delegados necessário para ser confirmada como a candidata democrata à Casa Branca, afirmou o presidente do partido, Jaime Harrison, em uma live no Instagram no início da tarde desta sexta (2).

A votação, que ocorre de maneira virtual, começou na quinta e vai até segunda. Harrison fez um apelo para que os delegados do partido que ainda não se manifestaram enviem seus votos dentro do prazo para “se juntar a essa festa”.

A campanha de Kamala já havia anunciado ter alcançado o apoio necessário na semana passada, após entrar em contato com os delegados, que ficaram livres para escolher um outro nome após a desistência de Joe Biden no domingo (21).

A vice se torna a primeira mulher negra e de origem asiática a concorrer à Presidência por um dos principais partidos dos EUA.

A convenção nacional democrata, que ocorre em Chicago, começa em menos de três semanas. O evento deve ser uma celebração da nova candidata do partido, alçada ao topo da chapa após a pressão sofrida por Biden por seu desastroso desempenho no debate contra Donald Trump, em junho.

Para completar a chapa democrata, ainda falta a candidata anunciar sua escolha para vice, o que deve ocorrer até a próxima terça-feira, quando deve começar uma turnê de comícios nos sete estados-chave na corrida deste ano.

Os principais cotados são os governadores Josh Shapiro (Pensilvânia), Andy Beshear (Kentucky) e Tim Walz (Minnesota), o senador Mark Kelly (Arizona) e o secretário de Transportes, Pete Buttigieg.