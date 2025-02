Kaká Magno confirma presença no grid da Stock Light 2025 pela Infinity Competições

Com perspectiva de grid cheio, a temporada 2025 da Stock Light tem mais uma presença confirmada. Kaká Magno vai disputar o campeonato da divisão de acesso pela terceira vez, agora de casa nova. Depois de dois anos correndo pela RTR Sport Team, a curitibana de 36 anos fechou com a Infinity Competições, que fará sua estreia na Stock Light sob o comando de Rodrigo Gomes e Roberto Ramos, o ‘Betinho’.

Kaká vai para a temporada 2025 novamente a bordo do carro #25. No ano passado, a paranaense mostrou sua evolução na Stock Light, chegou a largar no top-5 da corrida que abriu a etapa de Goiânia e finalizou seis vezes entre os dez primeiros colocados. Também em 2024, Magno disputou pela segunda vez o FIA Motorsport Games, competindo na categoria Auto Slalom, em Valência, na Espanha.

Neste novo ano, Magno aposta em elevar ainda mais seu nível na competição com a oportunidade de trabalhar ao lado de Betinho Ramos, experiente preparador com histórico de sucesso e títulos nas categorias de base.

“Estou bastante positiva para a temporada 2025. É uma grande alegria representar as mulheres e muito animada em fazer parte da Infinity Competições, ao lado do Rodrigo e do Betinho, que tem um histórico inspirador de sucesso no automobilismo nacional”, destacou.

“Estou animada com as possibilidades que esta temporada nos reserva, especialmente com um grid cheio e repleto de talentos, algo essencial para o crescimento do automobilismo brasileiro. Acredito que, trabalhando juntos, alcançaremos resultados notáveis. Vamos para cima com determinação e otimismo”, complementou.

Boas-vindas

Sediada em Centralina, no Triângulo Mineiro, a Infinity Competições chega à Stock Light com a mescla de juventude e experiência. Anunciado na semana passada, o jovem Enzo Falquete, de 17 anos, fará sua estreia na categoria, enquanto Kaká Magno, conterrânea do seu novo companheiro de equipe, traz na bagagem passagens por várias competições no Brasil e no exterior.

Na visão de Rodrigo Gomes, chefe da Infinity, a chegada de Kaká Magno completa a engrenagem para um 2025 de evolução e crescimento constante almejado pela equipe.

“É com grande entusiasmo que anunciamos a chegada da Kaká à nossa equipe para a temporada de 2025. Após uma análise cuidadosa e uma série de conversas, estamos confiantes de que a Kaká traz consigo não somente experiência, mas também a determinação que se alinha perfeitamente com os valores da nossa equipe”, afirmou.

A Stock Light abre o calendário da temporada 2025 no fim de semana de 23 de março no Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel, no oeste do Paraná.