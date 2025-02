K-POP: Astro coreano YUGYEOM (GOT7) vem ao Brasil

O cantor, dançarino e produtor YUGYEOM, membro do aclamado grupo de K-pop GOT7, vem ao Brasil pela primeira vez com a sua turnê solo ‘TRUSTY’. O show acontece no Terra SP, em São Paulo, no dia 3 de abril de 2025, como parte da etapa latino-americana dos shows. O público poderá garantir os ingressos para o espetáculo do astro a partir de hoje (22), ao meio-dia, através do site Clube do Ingresso.

Além do show, o evento também conta com interações exclusivas para os fãs, como foto em grupo e soundcheck. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 200.

Desde sua estreia com o GOT7 em 2014, YUGYEOM consolidou-se como um artista multifacetado, destacando-se por suas habilidades nos vocais, na dança e produção. Em 2021, deu início à carreira solo sob a AOMG (selo fundado por Jay Park), lançando o EP ‘Point Of View: You’, que inclui colaborações com grandes nomes do k-hiphop, marcando sua transição para o R&B e hip-hop.

Em 2024, YUGYEOM alcançou um novo patamar com seu primeiro álbum completo, ‘TRUST ME’, que inspirou a turnê global ‘TRUSTY’. Com o novo lançamento, o cantor conquistou a maior nova entrada no ranking mundial do iTunes, estreando em 2º lugar com o “TRUST ME”, isso após alcançar o 1º lugar em 19 países. O solista também garantiu o 4º lugar no iTunes Europa.

O evento em São Paulo promete um repertório dinâmico, mesclando sucessos solo como “Ponytail” (2023) e “Sweet Like” (2024), além de coreografias elaboradas e os vocais únicos de YUGYEOM.

A turnê mundial ‘TRUSTY’ já passou por países da Ásia e Austrália em 2024 e agora chega às Américas com produções planejadas para oferecer experiências únicas aos fãs do artista. Nas Américas, além do Brasil, os fãs esperam pelas paradas nas cidades de Toronto, Nova York, Los Angeles, Cidade do México e Santiago, com datas entre março e abril. O retorno de YUGYEOM aos palcos coincide com o recente comeback do GOT7, que lançou o álbum ‘Winter Heptagon’ em janeiro, após três anos de hiato.

A organização fica por conta da gigante coreana HAVE FUN TOGETHER e a produção nacional da kin.stage. A empresa brasileira, com três anos de existência, reúne os melhores especialistas em produção de concertos de artistas asiáticos no Brasil, com 13 anos de experiência no mercado.

Serviço: 2025 Yugyeom Tour Trusty Tour in São Paulo

Data: 3 de Abril de 2025 (quinta-feira)

Horário: 19h30

Local: Terra SP – Av. Salim Antônio Curiati, 160 Campo Grande, São Paulo – SP, 04690-050, Brasil

Início das vendas: A partir do dia 22 de fevereiro às 12h

Link de vendas: Clube do Ingresso [ LINK ]

Valores dos ingressos

VVIP Premium (Ingresso Pista Premium, Foto em grupo 6:1, Soundcheck, Entrada antecipada, Sorteio de Poster, Sorteio de Lanyard):

R$ 1050,00 (meia-entrada) | R$ 1500,00 (inteira) (sujeito a taxa de conveniência)

VIP Premium (Ingresso Pista Premium, Sorteio de Poster, Sorteio de Lanyard):

R$ 450,00 (meia-entrada) | R$ 900,00 (inteira) (sujeito a taxa de conveniência)

Pista:

R$ 300,00 (meia-entrada) | R$ 600,00 (inteira) (sujeito a taxa de conveniência)

Camarote 1:

R$ 300,00 (meia-entrada) | R$ 600,00 (inteira) (sujeito a taxa de conveniência)

Camarote 2:

R$ 200,00 (meia-entrada) | R$ 400,00 (inteira) (sujeito a taxa de conveniência)