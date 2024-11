Juventude vira, Flu minimiza estrago e duelo segue aberto na Copa do Brasil

O Juventude saiu atrás, mas buscou a virada e venceu o Fluminense por 3 a 2, nesta quinta-feira (1º), no primeiro duelo das oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo foi realizado no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Lucas Barbosa, Rodrigo Sam e Diego Gonçalves fizeram para o Jaconero no segundo tempo. Lima marcou para o tricolor no começo do jogo e Thiago Santos fez no fim.

O técnico Jair Ventura conquistou a primeira vitória com o Juventude desde que voltou ao clube.

Mano Menezes mexeu no time e escalou Marcelo como meia de criação. Thiago Silva, que não perdeu desde que voltou ao Flu, foi poupado.

A partida de volta está marcada para a próxima quarta (7), no Maracanã.

O JOGO

O time carioca pressionou desde o primeiro toque e foi recompensado. Com o time avançado, Nonato foi rápido para pegar sobra perto da área e inverter com um cruzamento. Lima não estava marcado e teve tranquilidade para dominar e deixar o Flu na frente logo na primeira finalização do jogo.

O Juventude melhorou depois de sofrer o gol. A equipe da casa demonstrou muita irritação com a arbitragem e ficou refém das próprias reclamações. Dois jogadores foram amarelados no mesmo lance, e sobrou cartão até para o técnico Jair Ventura. Com muitas faltas, o ritmo do jogo ficou travado.

A virada ficou para o segundo tempo. Liderados por Jean Carlos, os mandantes não demoraram para ficar na frente do placar. O primeiro gol saiu aos dois minutos com Lucas Barbosa, e o segundo veio aos 10 com Rodrigo Sam. Jair Ventura fez alterações no meio de campo, e Diego Gonçalves fechou a conta com um golaço de fora da área três minutos depois de sair do banco.

Flu diminui e minimiza estrago. Na reta final do jogo, Jhon Arias cruzou para a área e Thiago Santos fez o segundo dos cariocas para deixar o confronto aberto para o jogo de volta.

LANCES DE DESTAQUE

0x1. Com dois minutos de bola rolando, Nonato aproveitou bola mal afastada pela zaga para dominar e avançar pela direita. O meia puxou a marcação e cruzou para a segunda trave, onde Lima apareceu para finalizar.

Fábio defende. No último lance do primeiro tempo, Jean Carlos cobrou falta rasteira tirando da barreira. O goleiro do Fluminense espalmou para frente, e no rebote Jadson mandou para fora sem perigo.

1×1. Aos dois minutos do segundo tempo, Jean Carlos deu passe de cavadinha na pequena área buscando Carrillo. Após bate-rebate entre Fábio e Thiago Santos, Lucas Barbosa ficou com a sobra e teve o gol livre para empatar.

2×1. Com 10 minutos, Jean Carlos cruzou da ponta esquerda para a primeira trave. Rodrigo Sam acertou chute cruzado e contou com saída atrasada de Fábio para virar o jogo.

3×1. Aos 28 minutos, Diego Gonçalves recebeu passe na entrada da área e acertou experimentou de longe com a canhota. A bola entrou no canto superior direito, sem chances para Fábio.

3×2. Aos 48 minutos, Thiago Santos apareceu livre na área para acertar de cabeça bola cruzada por Jhon Arias.

Ficha Técnica

Juventude 3 x 2 Fluminense

JUVENTUDE

Gabriel; Ewerthon (Thiago Conti), Rodrigo Sam (Yan Souto), Zé Marcos e Lucas Freitas; Caíque (Luís Oyama), Jadson e Jean Carlos (Mandaca); Lucas Barbosa, Erick Farias e Carrillo (Diego Gonçalves). Técnico: Jair Ventura.

FLUMINENSE

Fábio; Guga, Thiago Santos, Antônio Carlos e Diogo Barbosa; Martinelli, Nonato (Felipe Andrade), Lima (Ganso) e Marcelo (Keno); Serna (Jhon Arias) e Kauã Elias (John Kennedy). Técnico: Mano Menezes.

Estádio: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul

Juiz: Luiz Flávio de Oliveira

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Daniel Paulo Ziolli

Cartões amarelos: Caíque, Ewerthon, Jean Carlos, Jair Ventura (JUV); Fábio, Mano Menezes (FLU)

Gols: Lima (2’/1ºT), Lucas Barbosa (2’/2ºT), Rodrigo Sam (10’/2ºT), Diego Gonçalves (28’/2ºT), Thiago Santos (48’/2ºT)