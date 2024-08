Juventude vence Botafogo e deixa Flamengo a uma vitória da liderança

Demonstrando mais uma vez sua força atuando no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), o Juventude venceu o Botafogo na manhã deste domingo (11) por 3 a 2, subiu para a 12ª colocação no Campeonato Brasileiro e abriu caminho para o Flamengo buscar a liderança ainda nesta rodada.

Danilo Boza, Carrillo e Marcelinho marcaram para o Juventude. Cuiabano e Marçal fizeram para o Botafogo.

O Juventude perdeu apenas duas partidas nesta temporada no estádio Alfredo Jaconi.

O técnico Artur Jorge decidiu por poupar os titulares visando o decisivo jogo desta quarta (14), contra o Palmeiras, pela Copa Libertadores.

O Juventude volta a campo somente no próximo domingo (18), quando visita o Athletico-PR, em Curitiba (PR), pelo Campeonato Brasileiro.

O jogo

O Botafogo tentou imprimir seu ritmo no início do jogo, mas não conseguiu. Organizado e aguerrido, o Juventude não deu brecha para os cariocas e, jogando de forma objetiva, foi sendo fatal em seus ataques. Terminou o primeiro tempo vencendo por 2 a 0 e poderia ter sido até mais, diante de um Alvinegro com reservas que não se achou em campo.

No segundo tempo, o técnico Artur Jorge colocou alguns titulares no Botafogo, mas o que já estava ruim ficou ainda pior logo aos dois minutos, quando Marcelinho ampliou para os donos da casa. No decorrer da partida, o Juventude ainda desperdiçou outras oportunidades, como numa conclusão de Nenê em que a bola explodiu no travessão. Em seguida, porém, o Alvinegro reagiu e fez dois gols, com Cuiabano e Marçal. Por muito pouco o time do Rio de Janeiro não empatou no fim em uma grande pressão sobre os gaúchos.

Gols e lances

Gol do Juventude – Após cobrança de escanteio, Zé Marcos cabeceou no cantinho. Allan salvou em cima da linha, mas o zagueiro Danilo Boza pegou o rebote e escorou para o gol aos oito minutos do primeiro tempo.

Juventude amplia – Quando o jogo já se encaminhava para o intervalo, Ewerthon avançou pela direita e cruzou para Carrillo, que de cabeça, colocou para o fundo da rede aos 49 minutos do primeiro tempo.

Mais um do Juve – Em um contra-ataque de manual, Nenê avançou pela esquerda e achou um belo passe para Marcelinho, que com frieza dentro da área, escorou de primeira para o fundo do gol logo aos dois minutos do segundo tempo.

Botafogo diminui – Savarino chegou à linha de fundo pela direita e cruzou, encontrando o lateral esquerdo Cuiabano, que cabeceou para o alto e, quando a bola caiu, encobriu o goleiro Mateus Claus.

Mais um do Botafogo – Após escanteio, a zaga do Juventude afastou, mas o lateral esquerdo Marçal chegou batendo no rebote da intermediária e a bola morreu no canto do gol, fazendo o 3 a 2 para o Botafogo.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 3 X 2 BOTAFOGO

Competição: Campeonato Brasileiro (22ª rodada)

Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Data e hora: 11 de agosto de 2024, às 11h (horário de Brasília)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (Fifa/SP)

Auxiliares: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

Cartões amarelos: Davi Góes, Erick Farias (JUV); Alexander Barboza, Óscar Romero (BOT)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Danilo Boza, aos oito minutos do primeiro tempo (JUV); Carrillo, aos 49 minutos do primeiro tempo (JUV); Marcelinho, aos 2 minutos do segundo tempo (JUV); Cuiabano, aos 23 minutos do segundo tempo (BOT); Marçal, aos 35 minutos do segundo tempo (BOT)

Juventude: Mateus Claus; Ewerton, Danilo Boza, Zé Marcos e Lucas Freitas (Gabriel Inocêncio); Jadson, Davi Góes (Yan Souto) e Nenê (Gabriel Taliari); Erick Farias, Marcelinho (Edson Carioca) e Carrillo (Diego Gonçalves). Técnico: Jair Ventura.

Botafogo: John; Mateo Ponte, Lucas Halter, Alexander Barboza (Marçal) e Cuiabano; Danilo Barbosa (Marlon Freitas), Allan (Gregore) e Óscar Romero (Savarino); Matheus Martins (Igor Jesus), Almada e Carlos Alberto. Técnico: Artur Jorge.