Juventude derrota Atlético-GO em retorno de jogos da Série A ao RS

Na primeira partida da Série A do Campeonato Brasileiro disputada no território gaúcho após as fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul, o Juventude derrotou o Atlético-GO por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (5) no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Com a vitória em casa, em partida atrasada da 5ª rodada da competição, o Alviverde chegou aos nove pontos, assumindo a 12ª posição da classificação. Já o Dragão permaneceu com quatro pontos, na 18ª colocação.

O único gol da partida saiu aos 37 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio do meio-campista Nenê, a bola sobrou para Erick, que rolou para Lucas Barbosa completar.

Empate sem gols

Em outra partida adiada, mas pela 2ª rodada da competição, Cuiabá e Vitória não passaram de um empate sem gols na Arena Pantanal. Com o resultado, o Dourado permanece na lanterna da competição, agora com um ponto, enquanto a equipe baiana é o vice-lanterna, com dois pontos.