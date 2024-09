Juventude cede empate ao Bragantino e perde chance de entrar no top 10

O Juventude perdeu a oportunidade de se afastar ainda mais do Z4 após ceder empate no fim ao Red Bull Bragantino, neste domingo (29), em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Empatados na classificação com 33 pontos, um dos times poderia assumir a 10ª posição da tabela em caso de vitória, que atualmente é ocupada pelo Vasco.

O Juventude volta a campo no próximo sábado (5), contra o Vasco, em São Januário, às 21h. O Bragantino volta a jogar no mesmo dia, em casa, no Nabi Abi Chedid, contra o Palmeiras, às 16h30.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi morno, com poucas chances reais de gol de ambas as equipes. Os times foram para o vestiário com o placar zerado.

As melhores chances do Red Bull Bragantino ficaram por conta de Matheus Fernandes, que arriscou um chute de fora da área, Douglas Mendes, que se enrolou com a bola na área antes de tentar finalizar, e Lucas Evangelista, que finalizou com perigo da entrada da área e obrigou Gabriel a fazer uma defesa.

Do lado do Juventude, Edson Carioca também teve ótima chance ao aparecer na cara do goleiro Cleiton, mas ele não conseguiu converter a oportunidade em gol após tentar encobrir o goleiro.

No intervalo, o auxiliar Gerson Ramos fez duas alterações no Juventude, com as entradas de Mandaca e Marcelinho. Dois minutos depois, a alteração surtiu efeito e Mandaca abriu o placar para os mandantes.

Após o gol, o Red Bull Bragantino fez três alterações em dez minutos e começou a reagir, ficando mais com a bola e levando mais perigo ao goleiro do Juventude. Eduardo Sasha e Mosquera foram os atacantes que tiveram chances claras de empatar.

A insistência do Bragantino foi premiada já no final, aos 40 minutos, após um cruzamento na área achar Eduardo Santos, que subiu mais do que todo mundo para empatar.

Lances importantes

1×0. A alteração de Jair Ventura surtiu efeito. Mandaca, que tinha acabado de entrar no intervalo, aproveitou o cruzamento certeiro de João Lucas e só escorou para o fundo das redes.

Empate do Bragantino tomando forma. Após cruzamento na área, Eduardo Sasha desvia, a bola sobra para Mosquera dentro da pequena área e o atacante chuta sem força, praticamente recuando para o goleiro Gabriel.

1×1. Em cruzamento na área, Eduardo Santos subiu mais do que todo mundo para igualar o placar da partida.

Quase a virada do Bragantino. Em bom lance ofensivo, a bola ficou viva dentro da área para Mosquera, livre, chutar mascado e facilitar a defesa de Gabriel.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 1 X 1 RED BULL BRAGANTINO

Competição: Campeonato Brasileiro

Data e hora: 29 de setembro de 2024, às 11h

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha De Matos (BA) e Thiago Rosa De Oliveira (RJ)

VAR: Rodolpho Toski Marques (FIFA/PR)

Cartões amarelos: Luís Oyama (JUV); Cleiton, Douglas Mendes, Eduardo Sasha, Jhon Jhon e Matheus Fernandes (RBB)

Cartões vermelhos:

Gols: Mandaca, do Juventude, aos 2’/2T; Eduardo Santos, do Red Bull Bragantino, aos 40’/2ºT

Juventude: Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Lucas Freitas, Alan Ruschel; Ronaldo (Thiago Conti), Jadson, Nenê (Marcelinho), Luis Oyama (Mandaca); Edson Carioca (Ewerthon) e Gilberto (Ronie Carrillo). Técnico: Gerson Ramos (Jair Ventura suspenso na rodada)

Red Bull Bragantino: Cleiton; Eduardo Santos, Pedro Henrique e Douglas Mendes; Matheus Fernandes (Raul), Lucas Evangelista (Ivan Cavaleiro) e Jhon Jhon (Arthur Sousa); Jadsom (Henry Mosquera), Vitinho (Lincoln), Guilherme Lopes e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha