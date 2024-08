Juventude aproveita pane e vence, mas Corinthians sonha após gol no fim

O Juventude largou na frente contra o Corinthians nas quartas de final da Copa do Brasil. O time de Caxias do Sul venceu o Timão por 2 a 1 nesta quinta-feira (29), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). O gols dos donos da casa foram marcados por Carrillo e Danilo Boza. Gustavo Henrique descontou no fim.

O Juventude aproveitou falha coletiva do Corinthians para marcar o primeiro gol aos 21 minutos do primeiro tempo. Matheuzinho, André Ramalho e Hugo Souza dormiram no lance antes de Carillo se antecipar na pequena área para marcar.

O segundo gol também ocorreu com a defesa do Timão exposta. Jean Carlos bateu falta, Rodrigo Sam ganhou pelo alto e Danilo Boza apareceu sozinho para dominar e bater cruzado. Hugo Souza caiu mal e a bola passou por baixo dele.

Os erros de Hugo ocorreram após um excelente primeiro tempo. O goleiro do Corinthians fez dois milagres em chutes do próprio Carillo e também de Lucas Barbosa.

O Corinthians conseguiu um gol importante aos 47 minutos do segundo tempo. Rodrigo Garro cobrou escanteio e Gustavo Henrique cabeceou bonito para diminuir.

O time misto de Ramón Díaz sofreu os gols justamente quando estava melhor em campo. Depois não houve tempo e nem força para empatar, mas o gol de honra foi muito comemorado.

O duelo de volta ocorrerá na próxima quinta-feira, na Neo Química Arena. O Juventude tem a vantagem do empate para avançar à semifinal.

O Corinthians agora olha para a sua prioridade: o Brasileirão. Na zona de rebaixamento, o Timão receberá o Flamengo, no domingo. No mesmo dia, o Juventude jogará contra o Internacional em casa.

O JOGO

O Juventude foi superior ao Corinthians na etapa inicial. Com força quase máxima, os donos da casa estiveram mais organizados e tiveram o controle do jogo.

O goleiro Hugo Souza salvou o Timão em duas oportunidades entre os minutos 30 e 31. Ele fez milagres em finalizações de Lucas Barbosa e Carillo à queima-roupa.

Aos 43 minutos, o Alfredo Jaconi apresentou problema na iluminação e o jogo ficou paralisado por pouco mais de 20 minutos.

O técnico Ramón Díaz fez substituições importantes no Corinthians. Saíram Hugo, Pedro Henrique e Romero para as entradas de André Ramalho, Matheus Bidu e a estreia de Héctor Martínez.

Com três zagueiros, o Timão se postou melhor em campo e teve chances de abrir o placar, mas acabou saindo atrás aos 21 minutos. Em um chute despretensioso, Lucas Barbosa desviou e Carillo apareceu entre André Ramalho e Hugo Souza para balançar as redes. Pane na defesa do Timão.

Com a desvantagem, o Corinthians se jogou para o ataque, mas não repetiu o bom início na etapa final. O Juventude administra a vitória com certa tranquilidade quando conseguiu ampliar aos 41 minutos.

Jean Carlos cobrou falta, Rodrigo Sam ganhou pelo alto e Danilo Boza bateu cruzado. A bola passou por baixo de Hugo Souza, em outro lance questionável do bom goleiro do Corinthians.

No finzinho, o Corinthians conseguiu um gol importante. Aos 47 minutos do segundo tempo. Rodrigo Garro cobrou escanteio e Gustavo Henrique cabeceou bonito para diminuir.

LANCES IMPORTANTES

Milagre 1. Após bate-rebate aos 30 minutos, Lucas Barbosa apareceu sozinho na pequena área e parou em saída arrojada de Hugo Souza.

Milagre 2. No minuto 31, a bola sobrou limpa para o centroavante Carille, que, sozinho, também esbarrou em grande defesa do goleiro do Corinthians.

1 a 0. Aos 21 minutos do segundo tempo, Carillo aproveitou desvio de Lucas Barbosa e finalmente venceu Hugo.

2 a 0. Aos 41 minutos do segundo tempo, Jean Carlos cobrou falta, Rodrigo Sam ganhou pelo alto e Danilo Boza bateu por baixo de Hugo Souza para ampliar.

2 a 1. O Corinthians conseguiu um gol importante aos 47 minutos do segundo tempo. Rodrigo Garro cobrou escanteio e Gustavo Henrique cabeceou no canto.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 2 x 1 CORINTHIANS

JUVENTUDE

Gabriel, João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Dudu Vieira (Rodrigo Sam), Luís Oyama e Nenê (Jean Carlos); Lucas Barbosa (Edson Carioca), Erick (Marcelinho) e Carillo (Diego Gonçalves). Técnico: Jair Ventura

CORINTHIANS

Hugo Souza, Matheuzinho (Fagner), Gustavo Henrique, Félix Torres e Hugo (Matheus Bidu); Raniele, José Martínez e Igor Coronado (Rodrigo Garro); Pedro Henrique (Héctor Hernández), Romero (André Ramalho) e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz

Estádio: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Juiz: Paulo Cesar Zanovelli Da Silva (MG)

Assistente 1: Guilherme Dias Camilo (MG)

Assistente 2: Victor Hugo Imazu Dos Santos (PR)

VAR: Igor Junio Benevenuto De Oliveira (MG)

Cartões amarelos: João Lucas e Zé Marcos (Juventude) e Pedro Henrique, Matheuzinho e André Ramalho (Corinthians)

GOLS:

Juventude: Carillo e Danilo Boza, aos 21 e 41 minutos do 2T

Corinthians: Gustavo Henrique, aos 47 minutos do 2T