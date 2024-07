Justin Bieber se apresenta no ‘esquenta’ do casamento do herdeiro do homem mais rico da Ásia

O homem mais rico do Ásia Mukesh Ambani não está economizando um centavo com os preparativos do casamento do seu caçula, o administrador do setor de energia do conglomerado da família, Anant Ambani. O empresário indiano, que tem uma fortuna avaliada em US$ 117 bilhões, o equivalente a R$ 642 bilhões, pagou o que pediram os agentes de Justin Bieber para se apresentar no ‘esquenta’ da união do herdeiro com Radhika Merchant: US$ 10 milhões, cerca de R$ 56 milhões.

Justin, que já está na Índia, canta nesta sexta-feira (5), mas em dois eventos anteriores para festejar a união de Anant com a filha do magnata farmacêutico Viren Merchant, tiveram apresentações de Rihanna, Katy Perry, Backstreet Boys e Andrea Bocelli. Os cachês não foram revelados.

Seguindo as tradições indianas, a união está prevista para acontecer entre 12 e 14 de julho na mansão dos pais do noivo, Mukesh e Nita Ambani. O imóvel conta com 27 andares e é considerada a segunda propriedade residencial mais cara do mundo, atrás apenas do Palácio de Buckingham, residência oficial do rei Charles 3º no Reino Unido.

Uma das maiores agências de notícias da Índia, a ANI, teve acesso ao convite do casório. As festividades terão início no dia a 12 de julho com a cerimônia “Shubh Vivaah” ou “casamento auspicioso”. No dia seguinte, realiza-se a “Shubh Aashirwad” ou “bênção divina” e evento termina no dia 14 de julho com o “Mangal Utsav” ou a recepção. Segundo informações da CNN de Portugal, as datas do enlace não foram escolhidas por acaso, mas sim pelos mapas astrais dos noivos.