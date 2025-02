Justin Bieber enfrenta rumores sobre saúde e vida pessoal

O cantor Justin Bieber, cuja trajetória profissional tem sido marcada por altos e baixos, atualmente lida com uma onda de especulações acerca de sua saúde mental e física. A equipe do artista manifestou descontentamento em relação à cobertura da mídia e à percepção pública, que muitas vezes alimentam rumores infundados.

De acordo com o representante de Bieber, a aparência cansada registrada em recentes fotografias é resultado do estresse normal associado à sua rotina agitada. Além das obrigações ligadas à sua carreira musical, o cantor também está dedicado a apoiar sua esposa, Hailey Bieber, e a cuidar de seu filho recém-nascido, que tem enfrentado dificuldades para dormir. Essas circunstâncias têm contribuído para uma exaustão visível nas imagens capturadas pelos paparazzi.

Adicionalmente, a equipe do artista se posicionou contra os rumores persistentes sobre uma possível crise no relacionamento do casal. O porta-voz reafirmou que a prioridade de Bieber é oferecer suporte à esposa e dedicar-se à paternidade, explicando assim seu estado de cansaço.

Ao se aproximar de seu 31º aniversário, Bieber se encontra imerso na produção de um novo álbum, passando longas horas no estúdio. “Ele está se preparando para celebrar seu aniversário e tomou a decisão consciente de se afastar de amizades e parcerias comerciais que não lhe traziam benefícios”, destacou o porta-voz.

Em suas redes sociais, Justin Bieber tem compartilhado mensagens que refletem sua jornada espiritual e introspectiva. Recentemente, ele postou uma mensagem no Instagram enfatizando sua conexão com a fé: “Entrego todas as minhas inseguranças e meus medos a Ele nesta manhã, porque sei que Ele os recebe de bom grado”.