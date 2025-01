Justin Baldoni Publica Vídeo para Refutar Acusações por Blake Lively

Em um recente desdobramento das acusações de assédio sexual que envolvem o ator e diretor Justin Baldoni, sua equipe divulgou um vídeo sem edição na tentativa de refutar as alegações feitas pela atriz Blake Lively. A controvérsia surgiu após Lively processar Baldoni, seu colega de elenco no filme “É Assim que Acaba”, lançado em agosto deste ano.

Conforme informações veiculadas pelo TMZ, Lively alega que Baldoni não apenas cometeu atos de assédio sexual durante as filmagens, mas também tentou prejudicar sua reputação. O processo menciona um incidente específico em que Baldoni teria feito comentários inadequados sobre o perfume utilizado por Lively, descrito como comportamento estranho.

Raw video from #ItEndsWithUs reveals some very telling conversation between #BlakeLively and #JustinBaldoni.



Read the full story on why this particular scene is especially relevant to their ongoing legal battle: https://t.co/Nioc0QmtCS



🎥: Courtesy of Bryan Freedman pic.twitter.com/nzSdYu5KBO — TMZ (@TMZ) January 21, 2025

No vídeo apresentado por Baldoni, ele e Lively aparecem dançando de maneira próxima e descontraída enquanto gravavam uma cena. As interações entre os dois são marcadas por risadas e brincadeiras, desafiando a gravidade das acusações. O ator inicia a conversa refletindo sobre a dinâmica entre casais que se olham em silêncio, enquanto Lively comenta sobre sua comunicação constante com o marido.

O conteúdo do vídeo também inclui momentos de humor, como uma piada de Lively sobre o tamanho do nariz de Baldoni. Em outro trecho, Baldoni questiona se está raspando a barba em Lively, ao que ela responde que pode estar manchando-o com auto bronzeador, e ele elogia o aroma.

Além de processar Lively, Baldoni alega que ela e sua assessoria estão por trás de uma campanha difamatória visando tomar controle da produção do filme “É Assim que Acaba”. Em um movimento adicional, Baldoni também moveu um processo contra o jornal The New York Times por ter publicado as alegações feitas contra ele e sua equipe.