Justin Baldoni lança site com acusações contra Blake Lively e Ryan Reynolds

O diretor e ator Justin Baldoni deu um novo passo em sua disputa legal contra Blake Lively e seu marido, Ryan Reynolds, ao lançar um site que compila todas as suas alegações contra o casal. O embate judicial se intensificou após acusações de assédio sexual que Baldoni teria cometido nos bastidores do filme “É Assim que Acaba“, no qual atuou ao lado de Lively.

A defesa de Baldoni refuta as acusações, argumentando que ele é alvo de difamação e que Reynolds teria até mesmo participado de uma campanha de bullying direcionada a ele. O site criado por Baldoni conta com uma linha do tempo detalhada dos eventos relacionados ao caso, abrangendo 168 páginas que organizam os acontecimentos sob a perspectiva do diretor. Ele também apresentou um processo extenso à Justiça americana, que contém 224 páginas, conforme relatado pela revista Variety.

Entre as alegações feitas por Baldoni, destaca-se a afirmação de que Reynolds desenvolveu um personagem no filme “Deadpool e Wolverine” com o intuito de ridicularizar sua imagem. O personagem Nicepool, segundo Baldoni, foi concebido como uma caricatura de um feminista “woke“, culminando em uma cena violenta onde seria morto por Ladypool, uma personagem dublada por Lively.

O documento judicial afirma que a representação de Nicepool visava apresentar uma visão distorcida e zombeteira da percepção de Reynolds sobre Baldoni. A defesa do ator menciona que a cena em questão foi gravada em janeiro de 2024, logo após um incidente em que Reynolds teria confrontado Baldoni em seu apartamento, exigindo desculpas por ações que o diretor nega ter cometido.

A Variety tentou obter um comentário da equipe de Lively sobre o novo site, mas não recebeu resposta até o momento. As partes envolvidas na disputa deverão comparecer à corte americana na próxima segunda-feira (3), onde a defesa da atriz pediu a remoção do site de Baldoni, argumentando que sua existência poderia comprometer a integridade do julgamento.

A contenda legal começou em dezembro, quando Blake Lively processou Baldoni por assédio e difamação. Recentemente, o New York Times também entrou no escopo das acusações feitas pelo ator, que sustenta ter evidências de que o jornal obteve acesso às alegações feitas por Lively antes mesmo delas serem apresentadas à Justiça, deixando-o sem tempo adequado para se defender antes da publicação da matéria.

Baldoni alega que dados extraídos do site do NYT demonstram que o veículo teve acesso às informações sobre Lively antes da ação judicial ser protocolada e até mesmo dias antes da divulgação da reportagem, ocorrida em 21 de dezembro. A matéria implicava Baldoni e sua equipe como responsáveis por uma suposta campanha difamatória contra Lively em retaliação às suas denúncias de assédio durante as filmagens.

Em resposta ao processo inicial, Baldoni apresentou uma ação por difamação contra Lively, Reynolds e o NYT. Além disso, ele indica que outros documentos podem corroborar sua afirmação de que o jornal teve acesso antecipado às informações do processo meses antes da publicação da reportagem.

“Essas novas evidências sustentam a nossa tese de que a senhora Lively e sua equipe conspiraram para desestabilizar reputações através de mentiras e manipulações“, declarou Bryan Freedman, advogado de Baldoni.

Por outro lado, o New York Times refutou todas as alegações feitas por Baldoni contra a instituição, classificando-as como infundadas. Em declaração à Variety, representantes do jornal afirmaram que o processo possui “imprecisões” quanto à forma como a cobertura foi realizada. Eles esclareceram ainda que as datas associadas aos documentos publicados não têm relação direta com o acesso real às informações.